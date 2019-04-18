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Seçim 2019 Sayfası

Trump’tan Mueller raporu sonrası “Gizli anlaşma yok” videosu

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü davaya dair hazırlanan raporda kendisi ile Rusya arasında bir bağlantı bulunamamasının üzerine sosyal medya hesabından “Gizli anlaşma yok” dediği bir video yayınladı.

18 Nisan 2019 Perşembe 20:45
Trump’tan Mueller raporu sonrası “Gizli anlaşma yok” videosu

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü davaya dair hazırlanan raporda kendisi ile Rusya arasında bir bağlantı bulunamamasının üzerine sosyal medya hesabından “Gizli anlaşma yok” dediği bir video yayınladı.



Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği kurduğu iddiası hakkındaki davanın raporu yayınladı. Raporda Trump’ın Rusya ile yaptığı herhangi bir gizli anlaşma olmadığının ortaya çıkması üzerine Trump sosyal medya hesabı üzerinden 2 senedir defalarca ‘gizli anlaşma yok’ dediği anları bir kolaj halinde yayınladı. Videoda ayrıca ABD’li basın çalışanlarının rapor karşısında yaşadıkları şaşkınlık anları da yer aldı.Trump, “Daima söylediğim gibi, gizli anlaşma yok, blokaj yok” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 20:45
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