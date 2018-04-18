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Trump FETÖ'cü papaza ağlıyor... Küstah Türkiye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson'un hakkında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:45
Trump FETÖ'cü papaza ağlıyor... Küstah Türkiye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarla iadesini istediği ABD uyruklu din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası ABD panikledi. Mahkeme kararı sonrası Trump'tan skandal açıklamalar geldi.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı mesajda Brunson'un iyi bir Hristiyan lideri olduğu söylerken "Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur" ifadesini kullandı. 

Trump'ın mesajı öyle:

"Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 07:45
  1. abd
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  3. rahip
  4. FETÖ
  5. Andrew Craig Brunson

YORUM YAZ

  • AlpAlp1 sa önce
    Bekle danacık. Saldırganlığın ancak üzerinde baskı sebebi olarak kalacak.
  • HknHkn1 sa önce
    Sen önce hakan atillayı serbest bırak fetoşu ver sonra alırsın papazını
  • hakan tekinhakan tekin2 sa önce
    Ver papazı al papazı ya da al papazı ver papazı iyi alış veriş olur.
  • feritferit3 sa önce
    ulen densiz herif ilk kendine baksana fetö yü verdinmi atillayı haksız yere niye tutukladın pes
  • alperenalperen3 sa önce
    senin gibi bir beyinsizi başkan yaptılar ülkeye ya Amerikalıların ne kadar beyinsiz bir halk olduğu ortada.Bizim papazı ver papazinı al.
  • MuhammedMuhammed3 sa önce
    Sen bir ajan olacak kadar zeki değilsin
  • serkanserkan4 sa önce
    papazları takasa ne dersin turp :))
  • YavuzYavuz4 sa önce
    Ver papaza al papaza. Bizim mahkeme(!) bu papaza nasıl bırakmadı bende anlamadım.
  • SezerSezer4 sa önce
    Ne kadar kucuk ve tatli yalancisin sarisinim benim. Fetoyu almadan bu papazi verirsek devlet resmen Abd den korktugunu anlarim! Tabiki ben reisime guveniyorum. Gerekirse devleti milletinide riske atmaz! Ve ya ne karar verirsen ver biz haziriz resim. Hak yolunda canimizi vermeye.
  • aliali4 sa önce
    kafir oğlu kafir kendini bir b.. sanıyor az kaldı sizinle hesaplaşmaya
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