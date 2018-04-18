Trump FETÖ'cü papaza ağlıyor... Küstah Türkiye açıklaması!
ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson'un hakkında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.18 Nisan 2018 Çarşamba 07:45
ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarla iadesini istediği ABD uyruklu din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası ABD panikledi. Mahkeme kararı sonrası Trump'tan skandal açıklamalar geldi.
Trump, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı mesajda Brunson'un iyi bir Hristiyan lideri olduğu söylerken "Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur" ifadesini kullandı.
Trump'ın mesajı öyle:
"Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."
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Alp1 sa önce Bekle danacık. Saldırganlığın ancak üzerinde baskı sebebi olarak kalacak. Hkn1 sa önce Sen önce hakan atillayı serbest bırak fetoşu ver sonra alırsın papazını hakan tekin2 sa önce Ver papazı al papazı ya da al papazı ver papazı iyi alış veriş olur. ferit3 sa önce ulen densiz herif ilk kendine baksana fetö yü verdinmi atillayı haksız yere niye tutukladın pes alperen3 sa önce senin gibi bir beyinsizi başkan yaptılar ülkeye ya Amerikalıların ne kadar beyinsiz bir halk olduğu ortada.Bizim papazı ver papazinı al. Muhammed3 sa önce Sen bir ajan olacak kadar zeki değilsin serkan4 sa önce papazları takasa ne dersin turp :)) Yavuz4 sa önce Ver papaza al papaza. Bizim mahkeme(!) bu papaza nasıl bırakmadı bende anlamadım. Sezer4 sa önce Ne kadar kucuk ve tatli yalancisin sarisinim benim. Fetoyu almadan bu papazi verirsek devlet resmen Abd den korktugunu anlarim! Tabiki ben reisime guveniyorum. Gerekirse devleti milletinide riske atmaz! Ve ya ne karar verirsen ver biz haziriz resim. Hak yolunda canimizi vermeye. ali4 sa önce kafir oğlu kafir kendini bir b.. sanıyor az kaldı sizinle hesaplaşmaya