Trump'tan kritik İran açıklaması! Müzakereler başladı ama umut vermedi
Gündem

Trump'tan kritik İran açıklaması! Müzakereler başladı ama umut vermedi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Trump'tan kritik İran açıklaması! Müzakereler başladı ama umut vermedi

ABD Başkanı Donald Trump, dünya kamuoyunun kilitlendiği İran’ın nükleer programı meselesine ilişkin Beyaz Saray'da önemli açıklamalarda bulundu. Tahran yönetimi ile nükleer program konusunda doğrudan müzakere halinde olduklarını ilk kez teyit eden Trump, görüşmelerin sürdüğünü ancak sonucun nereye varacağı konusunda iyimser bir tablo çizmekten kaçındı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programı konusunda kendileriyle müzakere halinde olduğunu belirtirken, netice konusunda umut vermedi.

Trump, Amerikan Fox News kanalına İran'a yönelik muhtemel saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran ile ilgili planlarının Orta Doğu'daki müttefik ülkelere bildirmenin doğru olmadığını savunan Trump, söz konusu hazırlıklarla ilgili gelişmeleri bölge müttefikleriyle paylaşmanın "medya ile paylaşmaktan daha kötü olabileceğini" ifade etti.

 

Trump, "Ama bakın, plan şu ki (İran) bizimle konuşuyor. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz." dedi.

ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin İran'ın her zaman müzakereye açık olduğu yönündeki açıklamaları hatırlatılan ABD Başkanı, bu bilgiyi doğrularken İran ile yapılacak müzakereden bir sonuç alınması konusunda daha önceki olumsuz pazarlıklara atıfta bulundu.

Trump, "Bu doğru ama müzakere ediyorlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz. En son müzakere ettiklerinde nükleerlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı." değerlendirmesinde bulundu.

 

Ayrıca, ABD'nin İran'a doğru yaklaşan "büyük bir filosu" olduğu bilgisini paylaşan Trump, "Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük." diye konuştu.

amerikanın irana dayattığı şartler

1 iran nükleer teknolojiden direk vazgececek 2 israili tehdit olarak görmeyecek 3 uzun menzilli füzleri imha edecek 4 insna hakalrı hürriyetlere daha fazla yer verecek sartları bu iranda bu sartları kabul etmedi
