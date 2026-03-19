Icardi giderek sevimsizleşiyor! Sen kendini ne zannediyorsun Icardi efendi!
Liverpool galibiyeti sonrası takımla sevinmeyen ve sosyal medyadan paylaşım yapmayan Icardi, stattan mutsuz şekilde ayrılmıştı.
Aynı Icardi İngiltere'de kaybedilen maçta da yine skandal bir harekete imza atarak giderek antipatikleşiyor...
İddialara göre; Noa Lang'ın sakatlığı sonrası Mauro Icardi'yi oyuna girmesi için kenara çağrılıyor.
Icardi, oyuna girmek istemiyorum şeklinde hareket yapıyor. Kaan Ayhan onunla konuşup ikna ediyor, Icardi de mutsuz bir şekilde oyuna giriyor yorumları yapılıyor.
Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği merakla bekleniyor.
