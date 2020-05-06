Trump'tan, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde "ekonomi" yaklaşımı:

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi döneminde can kayıplarının olabileceğini ancak ekonomiyi bir şekilde açmaları gerektiğini söyledi.

Kovid-19 dönemindeki ilk seyahatini Arizona'ya yapan Trump, burada ABC News'e özel bir röportaj verdi.

Ülkede bazı eyaletlerin Kovid-19 önlemlerini gevşetmeye başladığına işaret eden Trump, "Ülke ekonomisi yeniden faaliyete geçirilirken ölümler olabilir çünkü artık insanları evlerine kapatmayacaksınız. Ancak aynı zamanda sosyal mesafeyi koruyacak, ellerimizi yıkayacağız." dedi.

Trump, Kovid-19 önlemleri nedeniyle işlerini kaybeden kişilerin psikolojik sorunlar yaşamaya başladığına dikkati çekerek, "Ülkede onlara bir bakın. İnsanlar aşırı dozdan ya da intihardan ölüyor. İnsanları işlerine geri döndürmeliyiz, biz de önlemleri gevşeterek bunu yapıyoruz." diye konuştu.

Virüs önlemlerinin uzun süreli uygulanamayacağını savunan Trump, "Önümüzdeki 3 yıl boyunca evimizde oturamayız. Ülke ekonomisini yeniden faaliyete geçirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Aşı olsun ya da olmasın, virüs gidecek ve biz normale döneceğiz"

Trump, ABD'li uzmanların "etkili bir tedavi ya da aşı bulunana kadar koronavirüsün büyük bir tehdit olmaya devam edeceği" açıklamalarını da reddederek, "Virüs geçene kadar ülkede daha çok insan ölecek. Aşı çalışmaları konusunda iyi iş çıkarıyoruz, ancak aşı olsun ya da olmasın, virüs gidecek ve biz normale döneceğiz. Ama bunun zor bir süreç olduğundan kimsenin şüphesi yok." görüşünü dile getirdi.

Öte yandan Trump'a Johns Hopkins Üniversitesinin, "önlemlerin azaltılması durumunda ülkedeki günlük ölüm rakamlarının 3 bini bulabileceği" ve Washington Üniversitenin "ağustosa kadar ABD'deki ölü sayılarının 135 bine ulaşabileceği" yönündeki tahminleri de soruldu.

Trump, bu tahminlerin ülkede hiçbir önlem olmadığı varsayımına dayandığını savunarak, "Bu modeller ilk günden beri çok yanlıştı. Bu üniversitelerin bugüne kadar yaptığı tüm tahminler başarısızdı ama yenilerini yapmaya devam ediyorlar." diye konuştu.