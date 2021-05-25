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Dünya Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haklı olduğum ortaya çıktı
Dünya

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haklı olduğum ortaya çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsün kaynağının Çin'deki Vuhan Laboratuvarı olduğu konusundaki iddiasında haklı olduğunu ve artık bütün insanların buna inandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 22:23:00 -
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haklı olduğum ortaya çıktı

Son günlerde Amerikan kamuoyunda ortaya çıkan ve Kovid-19'un kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna ilişkin tartışmalara eski Başkan Trump da katıldı. Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Trump, "Şimdi herkes, Kovid-19'un kaynağının Vuhan olduğunu erkenden dile getirdiğim zaman haklı olduğum noktasına geliyor." değerlendirmesini yaptı. Açıklamasında Kovid-19 için bir kez daha "Çin virüsü" ifadesini kullanan Trump, konuyla ilgili açıklamalarından dolayı o gün suçlandığını ama aslında bu konuda aklandığını savundu. "En başından itibaren benim için her şey açıktı ama her zamanki gibi çok fazla eleştirildim. Şimdi herkes diyor ki, 'O haklıydı.' Teşekkürler." ifadelerini kullanan Trump, bir kez daha virüsün kaynağı konusunda Çin'i suçladı.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti. Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre salgının kentte yayılmadan kısa süre önce Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu iddia edilmişti.

Önceki Trump yönetimi, pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayınlanan raporunda Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

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