  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Metiner'den partisine Ebru Yaşar'lı sitem: Bize yakışıyor mu bu?

Savunma sanayii devi Bayraktar TB2’nin rakibi olacak İHA’yı duyurdu

Araç alacaklar dikkat! Otomobil fiyatlarına zam geliyor Tarih işaret edildi

Putin, Abbas'a söz verdi! Kimse bu hamleyi beklemiyordu

ABD'den piyasalara bomba gibi düşen altın tavsiyesi geldi: Fiyat yükseliyor hemen bunu yapın

Türkiye, antimon zenginliğiyle stratejik gücünü artırıyor! Dünya Türkiye'den yiyor!

Katil İsrail'den TRT ekibine bombalı saldırı

Ruslardan ders niteliğinde Türkiye kararı! 'Siz zam yaparsanız biz de böyle yaparız' dediler

TOKİ Sosyal Konut başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihi şartları belli oldu!

Çinlilerden şaşırtan Türkiye kararı! Fabrika kurulacak şehirden bir anda vazgeçtiler, yeni kararları olay oldu
Dünya Trump'tan korkutan uyarı: 3. Dünya Savaşı çıkacak
Dünya

Trump'tan korkutan uyarı: 3. Dünya Savaşı çıkacak

Yeniakit Publisher
2024-08-27 02:42:00 -
Trump'tan korkutan uyarı: 3. Dünya Savaşı çıkacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, Ukrayna’nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşına neden olabileceğini iddia etti.

Detroit’te ABD Ulusal Muhafızları Derneği konferansında konuşan Trump, dünyanın birçok yerindeki mevcut karmaşanın ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle başladığını savundu.

“Amerikan tarihinin en utanç verici günü”

ABD’nin Afganistan’dan çekildiği günü Amerikan tarihinin en utanç verici günü olarak tanımlayan Trump, bu gelişmenin dünyanın dört bir yanında çatışmaları tetiklediğini söyledi. Afganistan’dan çekilme utancının ABD’ye duyulan güveni yerle bir ettiğini vurgulayan Trump, “Bu yüzden Rusya, Ukrayna’ya girdi. İsrail’deki 7 Ekim saldırısı da bu yüzden oldu. Bize saygı duyulmaması bu yüzden. Bize saygı duyulmuyor” dedi.

Trump, “Onurlu ve güçlü bir şekilde çekilmemiz gerekiyordu. Bagram Hava Üssü’nün asla bırakılmaması gerekiyordu. Burası dünyanın en büyük hava üslerinden biri, Çin’in nükleer silah ürettiği yerden bir saat uzaklıkta. Burayı bıraktık, her şeyi bıraktık. Burayı Çin devraldı. Burası şimdi Çin kontrolünde, bunu hayal edebiliyor musunuz?” dedi.

“Afganistan dünyanın en büyük silah satıcılarından biri oldu”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD’nin Afganistan’da 85 milyar dolar değerinde silah ve askeri malzeme bıraktığını vurgulayan Trump, “Afganistan’ın dünyanın en büyük silah satıcılarından biri haline geldiğini biliyor musunuz? Bizim ahmak bir şekilde geride bıraktığımız silahları satıyorlar. 85 milyar dolar değerinde yeni tanklar, uçaklar ve hatta dürbünleri geride bıraktık. Gece görüş kapasiteleri olmadığı için geceleri savaşamıyorlardı. Şimdi savaşabiliyorlar. Buna inanmak mümkün değil. Böyle bir şeyin ülkemizin başına gelmesine izin veren bu insanlar ahmak. Dünyanın her yerinde alay konusu olduk” dedi.

3’üncü Dünya Savaşı uyarısı yaptı

Trump, “Tüm dünya karmaşa içinde. Hızlı bir şekilde bir şeyler yapılmazsa III. Dünya Savaşı ile karşı karşıya kalacağız. Nükleer güç ve mevcut diğer kapasiteler nedeniyle bu, önceki dünya savaşlarına da benzemeyecek” dedi.

Ukrayna’nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşına neden olabileceğini ileri süren Trump, “Ukrayna’da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. 3’üncü Dünya Savaşı çıkacak” diye konuştu.
Başkanlığı döneminde savaşları önlediğini ve Amerikan askerlerinin zarar görmesini engellediğini vurgulayan Trump, Türkiye-Suriye sınırındaki 5 bin Amerikan askerine çekilme emri verdiğini hatırlattı. Trump, “Bir generalimizi arayarak, bir tarafta 400 bin diğer tarafta 300 bin kişilik bir ordu varken aradaki 5 bin asker iyi bir işlev görebilir mi diye sordum. “İyi olmayacak efendim” dediler. Onları derhal çekmelerini söyledim” dedi

“Mühimmatımız kalmadı”

ABD’nin tüm mühimmatını Ukrayna başta olmak üzere başka ülkelere verdiğini ve mühimmatının tükendiğini söyleyen Trump, “Mühimmatımız kalmadı. O kadar çok füzemiz vardı ki hepsini kullanabilir miyiz bilmiyorduk. Depolarımızın tamamı dolduğu için yeni depolar organize ediyorduk. Şimdiyse yeniden hiç mühimmatımızın kalmadığı bir noktaya geldik” dedi.

“NATO’da asgari savunma harcaması yüzde 3’e çıkarılmalı”

ABD’nin savunma harcamalarıyla NATO’da diğer ülkelerin oluşturduğu açığı kapatmaya çalıştığını vurgulayan Trump, başkanlığı döneminde NATO üyesi ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) en az yüzde 3’ünü savunmaya harcamaları için ısrarcı olacağını söyledi.

Trump, “Müttefiklerimiz üzerlerine düşen yükü adil bir şekilde üstlenmek zorunda. Ordularına GSYH’nin yüzde 2’sinden çok daha az harcama yapan tüm NATO üyesi ülkeler, bizim güçlerimizi zor durumda bırakıyor. Oluşan açığı ödeyen taraf, yardımcı olan taraf biz oluyoruz. Tehditleri bertaraf etmek için NATO üyesi her ülkenin yüzde 3 harcama yapması konusunda ısrarcı olacağım” dedi.

Trump, Harris'i hedef aldı
Trump, Harris'i hedef aldı

Dünya

Trump, Harris'i hedef aldı

Aman Kemalistler duymasın: Trump’tan kadınların çarşaf giymesine destek
Aman Kemalistler duymasın: Trump’tan kadınların çarşaf giymesine destek

Dünya

Aman Kemalistler duymasın: Trump’tan kadınların çarşaf giymesine destek

Suikast girişimi sonrası Donald Trump'ın mitinglerde kullandığı yöntem alay konusu oldu
Suikast girişimi sonrası Donald Trump'ın mitinglerde kullandığı yöntem alay konusu oldu

Dünya

Suikast girişimi sonrası Donald Trump'ın mitinglerde kullandığı yöntem alay konusu oldu

Trump'ı üzen anket! Demokratların adayı Harris'e destek artıyor
Trump'ı üzen anket! Demokratların adayı Harris'e destek artıyor

Dünya

Trump'ı üzen anket! Demokratların adayı Harris'e destek artıyor

Trump seçilirse Elon Musk'a görev verecek
Trump seçilirse Elon Musk'a görev verecek

Dünya

Trump seçilirse Elon Musk'a görev verecek

Elon Musk'tan kabine mesajı geldi! 'Göreve hazırım'...
Elon Musk'tan kabine mesajı geldi! 'Göreve hazırım'...

Aktüel

Elon Musk'tan kabine mesajı geldi! 'Göreve hazırım'...

Robert Kennedy'den Trump’a destek
Robert Kennedy'den Trump’a destek

Dünya

Robert Kennedy'den Trump’a destek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23