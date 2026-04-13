"Trump'tan korkmuyorum" demişti! ABD Başkanı Trump'tan Papa Leo'ya cevap

ABD Başkanı Trump, bir fast food zincirinden verdiği sipariş Beyaz Saray'a teslim edilirken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Papa 14. Leo'nun Cezayir'e giderken kendisine verdiği yanıt hatırlatılan Trump, Papa ile yaşadığı polemik konusunda net ifadeler kullandı.

Papa'nın açıklamalarına katılmadığını kaydeden Trump, suçla mücadelede iyi iş çıkardığını savunarak, "Biz kanun ve düzene inanıyoruz. Papa Leo'nun ise bu konuda bir sorunu var gibi görünüyor. Dolayısıyla özür dileyecek bir şey yok, kendisi yanılıyor." şeklinde konuştu.

14. Leo'nun İran konusundaki açıklamalarına da değinen Trump, "Papa, İran konusunda yaptıklarımın tam tersini savunuyordu ve nükleer silaha sahip bir İran'a izin verilemez. Ben şu an sadece Papa Leo'ya cevap veriyorum." dedi.

Trump ayrıca, kendisini Hazreti İsa gibi tasvir eden ve daha sonra sildiği bir görsel ile ilgili soruya yanıt verirken, amacının kendisini Hazreti İsa gibi göstermek olmadığını söyledi.

ABD Başkanı, kendisinin Kızılhaç görevlisi bir "şifacı" olarak tasvir edildiğini ve amacının sadece bu olduğunu savundu.

VATİKAN VE ABD İLİŞKİLERİNDE TANSİYON SON DÖNEMDE YÜKSELDİ

Vatikan-ABD ilişkilerinin gerildiğine dair ilk sinyal, ay başında çıkan bir haberle gündeme gelmişti.

ABD merkezli yayın organı "The Free Press"in 6 Nisan'daki haberinde, Papa 14. Leo'nun, ocak ayındaki bir konuşmasında, "güce dayalı diplomasiyi" eleştirmesi nedeniyle, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Elbridge Colby'nin, o tarihte Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapan Kardinal Christophe Pierre'i sert şekilde uyardığı ileri sürülmüştü.

Bunun üzerine Papa 14. Leo'nun, 11 Nisan'da ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'daki görüşmeler sürerken Aziz Petrus Bazilikası'ndaki barış duası etkinliğinde, "Artık kendine ve paraya tapınmaya son. Güç gösterisine son. Savaşa son. Gerçek güç, hayata hizmet etmekte kendini gösterir." ifadelerini kullanması dikkati çekmişti.

Papa'nın sözlerinin ardından Trump da medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Papa 14. Leo'nun "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savunmuş ve Papa'nın bu göreve sırf ABD'li olduğu ve kendisi Beyaz Saray'da bulunduğu için kilise tarafından "onunla başa çıkmak" amacıyla getirildiğini iddia etmişti.

Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim şeyi tam olarak yaptığım için ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum. Leo, Papa olarak kendine çekidüzen vermeli, sağduyulu davranmalı, radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı ve siyasetçi değil de büyük bir Papa olmaya odaklanmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, eleştirilerinin ardından kendisini Hazreti İsa gibi tasvir eden bir görsel de paylaşmış, daha sonra bu paylaşımını silmişti.

Papa 14. Leo ise Trump'ın bu sözlerine yönelik, bugün Cezayir'e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Ben İncil'den bahsediyorum. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Onunla bir tartışmaya girmeye niyetim yok." demişti.