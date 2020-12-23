Trump'tan, Kongreden geçen destek paketi için "değişiklik" çağrısı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kongrede kabul edilerek kendisinin onayına sunulan Kovid-19 salgınına yönelik pakette, 600'er dolar nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılması için çağrıda bulundu.

Trump, söz konusu teşvik paketinin hem Senato hem de Temsilciler Meclisinden geçerek imzasına gelmesinin ardından Twitter hesabından bir video mesaj yayımladı. Söz konusu teşvik paketini "rezalet" olarak nitelendiren Trump, "Kongreye bu pakette saçma bir şekilde düşük olan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Trump, pakette Kamboçya, Myanmar gibi ülkelere ya da şu anda aktif olmayan bazı merkezlere yardım gibi maddelerin bulunduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Aynı zamanda Kongreden, bu paketteki müsrif ve gereksiz maddelerden kurtulup bana makul bir yasa tasarısı gönderme çağrısı yapıyorum. Aksi halde bir sonraki yönetim bu paket ile uğraşır. Belki de bir sonraki yönetimde yine ben olurum."

- Kovid-19 yardım paketi nedir?

Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında uzun süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşmaya varılan 5 bin 593 sayfalık tasarı, Kovid-19 salgının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 2021 mali yılı için öngörülen 1,4 trilyon dolarlık bütçeyi içeriyor.

ABD tarihinin ikinci en büyük ekonomik yardım paketi olarak nitelendirilen Kovid-19 salgının etkilerine yönelik paket kapsamında, gelir kaybı yaşan Amerikalılar ve küçük işletmelerin yanı sıra pek çok alanda destek sağlanması öngörülüyor. Bu kapsamda, belirli kriterleri karşılayan vatandaşlara ve çocuklara bir defaya mahsus 600'er dolar nakit yardım yapılması planlanırken, Mart ayına kadar ilave 300 dolar işsizlik yardımı sağlanması hedefleniyor.

Tasarıda, küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı'na da 248 milyar dolarlık kaynak aktarılması hedeflenirken, kira yardımı için 25 milyar dolar, aşı dağıtımı için 8 milyar dolar, hava yolu şirketleri için 15 milyar dolar, gıda yardımı için 13 milyar dolar, okullar ve üniversiteler için 82 milyar dolar, çocuk bakımı için 10 milyar dolar, taşıma sistemleri için 14 milyar dolar ve çiftçiler için 13 milyar dolar kaynak ayrılması planlanıyor.

Federal hükümete, 2021 mali yılının sona ereceği 30 Eylül'e kadar 1,4 trilyon dolarlık harcama yetkisi verecek bütçede ise savunma harcamalarına 740,5 milyar dolar, iç işleriyle ilgili programlara 664,5 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

Bütçe taslağında, Türkiye ile ilgili de 2 madde yer alıyor. Söz konusu maddelerde, bütçede tahsis edilen fonlardan hiçbirinin Türkiye'ye F-35 hava araçları veya F-35 silah sistemi teslimatında kullanılamayacağı ve bütçede sağlanan fonların hiçbirinin Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığına savunma malzemeleri veya savunma hizmetlerinin satışını kolaylaştırmada kullanılamayacağı belirtiliyor.







