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Seçim 2019 Sayfası

Trump'tan kızı Ivanka'ya Dünya Bankası başkanlığı teklifi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump, babasının kendisine Dünya Bankası Başkanı olmak isteyip istemeyeceğini sorduğunu, ancak bu öneriye sıcak bakmadığını söyledi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 22:22
Trump'tan kızı Ivanka'ya Dünya Bankası başkanlığı teklifi!

Ivanka Trump, Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi çerçevesinde düzenlediği Afrika ziyareti sırasında Associated Press ajansı muhabiriyle yaptığı söyleşide, Donald Trump'ın kendisine Dünya Bankası Başkanı olmak isteyip istemeyeceğini sorduğunu dile getirdi.

Trump, babasına bu işle ilgilenmediğini, yönetimdeki görevinden memnun olduğu yanıtını verdiğini belirterek, ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass'ın Dünya Bankası Başkanlığına aday gösterilmesi sürecinde rol aldığını kaydetti.

Ivanka Trump, babasının kendisine başka işler önerip önermediği sorusuna da "bunun aralarında kalacağı" cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass'ı Dünya Bankası Başkanlığına aday göstermişti.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde Malpass'ın Trump'a, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve kızı Ivanka Trump tarafından önerildiği iddia ediliyordu.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 22:22
  1. Donald Trump
  2. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
  3. Ivanka Trump
  4. Dünya Bankası
  5. David Malpass

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