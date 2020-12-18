Trump'tan Katar krizi görüşmesi

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Kral Selman'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmede önemli ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığına işaret eden Deere, Trump'ın Kral Selman bin Abdulaziz'e liderliği için teşekkür ettiğini aktardı.

Deere, Trump'ın Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki krizin çözümü konusunda da "iyimser" olduğunu dile getirdiğini kaydetti.