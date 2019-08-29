Trump’tan kasırga uyarısı!
ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Florida ve Georgia eyaletlerine ulaşması beklenen Dorian Kasırgası'na karşı bölgedekilere uyarı yaptı.29 Ağustos 2019 Perşembe 15:51
İki yıl önce Porto Riko’yu vuran Dorian Kasırgası'nın hafta sonu Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan Florida ve Georgia eyaletlerine ulaşması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, kasırganın pazar gecesi geç saatlere doğru Florida'ya ulaşacağının öngörüldüğünü belirterek, "Hazırlıklı olun, devlet ve federal talimatlara uyun, çok büyük bir kasırga olacak, belki de en büyüğü!" ifadelerini kullandı.
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