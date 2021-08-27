Trump’tan Kabil’deki saldırıya ilişkin olay açıklama

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kabil’de yaşanan bombalı saldırıların ‘olmasına asla izin verilmemesi gereken bir trajedi’ olduğunu açıkladı.

AFP’nin haberine göre ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’daki kriz yönetimine eleştiride bulunan Trump, “Bu trajedinin yaşanmasına izin verilmemeliydi. İzin verilmesi ile acımız daha da büyük, yaşanan olayların anlaşılması daha da zor” ifadelerini kullandı. Trump, DEAŞ’ın üstlendiği saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerlerine ve yaralıların ailelerine başsağlığı diledi.

Bir DEAŞ üyesinin açıklamasında saldırıların bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken ABD Savunma Bakanlığı iki intihar saldırısından sonra silah seslerinin duyulduğunu ifade etti. Washington, DEAŞ’a yanıt verme sözü verdi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, havalimanındaki terör saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıkladı.

Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi, en az 150 kişi yaralandı.