Trump’tan İran’a "imha" mesajı! Füzelerin yüzde 8’i kaldı

İran’ın İHA üretim tesislerinin neredeyse tamamının "haritadan silindiğini" ve balistik füze kapasitesinin sadece %8-10 seviyelerine gerilediğini iddia eden Trump; Tahran’a yönelik askeri harekatın tam gaz sürdüğünü duyurdu. Trump, "İran’ın askeri altyapısı artık can çekişiyor, yok olmaları bir kelimeme bakar" diyerek tehditlerinin dozunu artırdı.

Savunma sanayisindeki bu yıkıma rağmen İran’ın petrol hatlarına "yeniden inşa" gerekçesiyle şimdilik dokunmadığını belirten Trump, ancak bölgedeki müttefiklerin ve İngiltere gibi "kadim" dostların retoriğinden duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a yönelik sert eleştirilerde bulunan Trump, "İngiltere’den birkaç gemi gönderip bölgedeki ticareti korumalarını istedik ama Starmer 'retici' davranıyor. Biz onları her zaman koruduk, ama şimdi bize ihtiyaç varken yanımızda değiller. Bunu unutmayacağız" mesajını verdi.

Bölgedeki askeri varlığını tahkim etme kararı alan Trump, Pentagon’un 5 bin ek askeri (deniz piyadesi) Orta Doğu’ya sevk edeceğini de ilk kez bu toplantıda doğruladı. Hürmüz Boğazı’nı kapatmaya çalışan İran’ın mayın gemilerinin çoğunun vurulduğunu ifade eden ABD Başkanı, birçok ülkenin bu küresel krizde sorumluluk almaktan kaçtığını ve ABD’nin bu yükü tek başına sırtlanmayacağını vurguladı. Trump’ın "Hark Adası’ndaki her şeyi bir saniyede havaya uçurabilirim" çıkışı, 16 Mart 2026 itibarıyla savaşın diplomasi masasından fersah fersah uzaklaştığının en somut kanıtı oldu.

2020 yılında Kasım Süleymani’ye yönelik suikastı kendisinin emrettiğini gururla hatırlatan Trump, "Süleymani'yi ben öldürdüm, o yol kenarı bombalarının (EYP) babasıydı. Şimdi nerede? Hiçbir yerde!" diyerek Tahran üzerindeki baskıyı artırdı. Mevcut operasyonlarla İran'ın askeri gücünün felç edildiğini savunan Trump, Süleymani'nin mirasını da tamamen silmeye kararlı olduklarını belirtti.

Trump: "Savaş bitmek üzere, dünya çok daha güvenli olacak! "

Trump, "Bu iş çok yakında bitecek ve göreceksiniz, dünya eskisinden çok daha güvenli bir yer haline gelecek" dedi.

Detaylar birazdan...