Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı çağrısı! "Öyle olmasa iyi olur"
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinden ücret aldığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Trump, böyle bir uygulama varsa Tahran yönetiminin buna derhal son vermesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden geçen tankerlerden ücret alındığına yönelik haberler üzerine İran’a açık çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Tahran yönetiminin bu iddiaları doğrular şekilde bir uygulama içinde olması halinde bundan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Trump’ın açıklaması, Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimin yalnızca askeri ve siyasi değil, ticari boyutta da yeni tartışmalar doğurduğunu gösterdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinden ücret aldığına ilişkin haberleri değerlendirdi.

Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret aldığına yönelik haberler var. Öyle olmasa iyi olur, ancak eğer ücret alıyorlarsa hemen buna son verseler iyi olur." ifadelerini kullandı.

