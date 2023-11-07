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Gündem Trump'tan İran ifşası! 'Bizi arayıp ABD üssüne göstermelik saldırı yapacaklarını söyleyip izin istediler'
Gündem

Trump'tan İran ifşası! 'Bizi arayıp ABD üssüne göstermelik saldırı yapacaklarını söyleyip izin istediler'

Yeniakit Publisher
2023-11-07 12:29:00 - 2023-11-07 12:43:03

Eski ABD başkanı Trump, Kasım Süleymani öldürüldükten sonra İran'ın sahte saldırı yaptığını açıkladı.

Eski ABD başkanı Trump, Kasım Süleymani öldürüldükten sonra İran'ın sahte saldırı yaptığını açıkladı.

İranlılar bizi aradılar ve şöyle dediler: "Dinleyin, başka seçeneğimiz yok. Sizi vurmamız lazım. Sahip olduğunuz belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız" dediler. O gece endişeli olmayan tek kişi bendim.

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ABD eski Başkanı Trump:

“İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı yaptığı geceyi hatırlıyorsunuz değil mi? O gece gergin olmayan tek kişi bendim, çünkü ne olacağını biliyordum. İranlılar bizi aradı, 18 füze atacaklarını ama hiç bir füzenin ABD üssünü vurmayacağını söyledi. Bunu yapmak zorunda olduklarını söylediler."
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Yorumlar

Siyonist-emperyalizm de, mezhepci-emperyalizm de islam/insankik/Turkiye icin buyuk tehlikedir

.......

helal olsun trump

biz türkiyedeki iran hayranlarına anlatamadık iranı ziyaret eden orda ders verilen türkiyede iran yanlısı din adamı yetistiren 2012 den beri iranın türkiyeye müdahil olduğunu anlatamadık .dünyada en fazla müslüman öldüren ülkenin iran olduğunu irandaki göstermelik fars ismi kullanan yahudi ermeni iranlıları analatamdık hamasa silah verip gazlatan sonradan haberim olmadığını söyleyen iranı analtamadık trum p anlattaı ::) helal trumpa
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