Trump'tan İran ifşası! 'Bizi arayıp ABD üssüne göstermelik saldırı yapacaklarını söyleyip izin istediler'

Eski ABD başkanı Trump, Kasım Süleymani öldürüldükten sonra İran'ın sahte saldırı yaptığını açıkladı.

İranlılar bizi aradılar ve şöyle dediler: "Dinleyin, başka seçeneğimiz yok. Sizi vurmamız lazım. Sahip olduğunuz belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız" dediler. O gece endişeli olmayan tek kişi bendim.

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ABD eski Başkanı Trump:

“İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı yaptığı geceyi hatırlıyorsunuz değil mi? O gece gergin olmayan tek kişi bendim, çünkü ne olacağını biliyordum. İranlılar bizi aradı, 18 füze atacaklarını ama hiç bir füzenin ABD üssünü vurmayacağını söyledi. Bunu yapmak zorunda olduklarını söylediler."

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