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Dünya

Trump'tan ilginç korona hamlesi! Virüse yakalananlar bunu yapamayacak

Başkanlık seçimleri için miting çalışmalarına hız veren ABD Başkanı Donald Trump, mitinglere katılacak kişilere anlaşma imzalatacak. Anlaşmada, miting sırasında koronavirüs kapanların dava açamaması için madde bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 19:38:00 -
Trump'tan ilginç korona hamlesi! Virüse yakalananlar bunu yapamayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi hazırlıklarına hız verdiği belirtildi. Seçim kampanyasının ilk büyük mitingini 20 Haziran'da Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde gerçekleştirilecek.Trump'ın düzenleyeceği mitinglere katılanlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sözleşmesi imzalayacağı belirtildi.

Sözleşmenin ayrıntılarında mitinge katılanların virüse yakalanmaları durumunda davacı olmayacağı maddesi dikkat çekiyor. Katılımcıların, "Halka açık yerde koronavirüse maruz kalmanın doğal bir risk" olduğunu kabul ettiklerini belirten bir anlaşmayı kabul etmeleri halinde mitinglere katılabileceği bildirildi. Öte yandan Trump, mitinglerin Florida, Kuzey Carolina ve Arizona'da devam edeceğini kaydetmişti.

ABD'de Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın yarışacağı başkanlık seçimleri 3 Kasım'da düzenlenecek.

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Yorumlar

Mürsel

Haberlerinizde seçtiğiniz resimlere bayılıyorum. Şu trump a bakın. Teşekkürler Akit.
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