Trump’tan Honduras seçimlerine dair dikkat çeken mesaj! Destek sinyali verdi

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Kasım’a Honduras’ta yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, Honduras’ta yapılacak seçimlerde demokrasinin sınanacağını vurgulayarak, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve beraberindeki narko-teröristler Küba, Nikaragua ve Venezuela’yı ele geçirdikleri gibi bir ülkeyi daha mı ele geçirecekler?" diye sordu. Demokrasiye sahip çıkan ve Moduro’ya karşı savaşan kişinin Ulusal Parti’nin adayı

Tito Asfura olduğunu söyleyen Trump, "Tito, milyonlara şebeke suyu getirdiği ve yüzlerce kilometre yol yaptığı Tegucigalpa’nın son derece başarılı belediye başkanıydı. Baş rakibi, Fidel Castro’nun olduğunu söyleyen Rixi Moncada’dır. Normalde Honduras’ın akıllı halkı onu reddeder ve Tito Asfura’yı seçerdi; ancak komünistler, üçüncü bir aday olan Salvador Nasralla’yı çıkararak halkın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"Honduras halkı tekrar kandırılmamalı"

Nasralla’nın özgürlüğün dostu olmadığını ve komünistlere yakınlığı ile bilindiğini savunan Trump, "Nasralla, Xiomara Castro’nun başkan yardımcısı olarak yarışarak ona yardım etti. Kazandı ve Castro’nun kazanmasına yardım etti. Sonra istifa etti ve şimdi sırf Asfura’nın oylarını bölmek amacıyla anti-komünistmiş gibi davranıyor. Honduras halkı tekrar kandırılmamalı" ifadelerini kullandı.

"Özgürlüğün tek gerçek dostu Tito Asfura’dır"

Asfura’ya açık destek çağrısında bulunan Trump, "Honduras’ta özgürlüğün tek gerçek dostu Tito Asfura’dır. Tito ve ben, Narko-komünistlerle savaşmak ve Honduras halkına ihtiyaç duyulan yardımı getirmek için birlikte çalışabiliriz. Moncada ve komünistlerle çalışamam; Nasralla ise özgürlük için güvenilir bir ortak değildir ve ona güvenilemez. Honduras halkının özgürlük ve demokrasi için oy kullanacağını ve Tito Asfura’yı başkan seçeceğini umuyorum!" dedi.

" ABD tüm potansiyeliyle Asfura ile birlikte çalışacak"

Asfura’nın Honduras devlet başkanlığı seçimini kazanması halinde ABD hükümetinin onu destekleyeceğinin altını çizen Trump, "Eğer kazanamazsa, ABD parasını sokağa atmayacak. Çünkü seçilecek yanlış bir lider, hangi ülke olursa olsun o ülkeye ancak felaket sonuçlar getirebilir. Tito harika bir başkan olacak ve ABD tüm potansiyeliyle Honduras’ın başarısını garantilemek için onunla yakından çalışacak" açıklamasında bulundu.

Trump’tan eski Honduras Başkanı Hernandez’e af açıklaması

Trump, ayrıca Asfura’nın seçimi kazanması halinde Haziran 2024’te ABD’de görülen uyuşturucu kaçakçılığı davasında 45 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez için af çıkarmayı planladığını duyurdu. Hernandez’in haksızlığa uğradığını duyduğunu aktaran Trump, "Saygı duyduğum pek çok kişiye göre çok sert ve haksız muamele görmüş olan eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez için tam ve eksiksiz af çıkaracağım. Bunun olmasına izin verilemez. Özellikle de şimdi, Tito Asfura seçimi kazandıktan ve Honduras büyük bir siyasi ve finansal başarı sürecine girdikten sonra" ifadelerini kullandı. Honduras halkına yaptığı Asfura’ya oy verme çağrısını yineleyen Trump, Hernandez’i ise hakkındaki "yaklaşan af kararı" için tebrik etti. Kendisi ile özdeşleşen seçim sloganını Honduras’a uyarlayan Trump, paylaşımının sonunda "Honduras’ı yeniden büyük yap (Make Honduras great again)" ifadelerine yer verdi.