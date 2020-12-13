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Dünya Trump'tan 'hile yok' diyen Bakan Barr'a tepki
Dünya

Trump'tan 'hile yok' diyen Bakan Barr'a tepki

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, dün Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda Adalet Bakanı William Barr'ın kovulmasını istediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 00:54:00 -
Trump'tan 'hile yok' diyen Bakan Barr'a tepki

CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın dün danışmanları ile yaptığı toplantıda Barr'ın, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a karşı seçimlerden önce harekete geçmemesi nedeniyle kızgınlığını dile getirdiği aktarıldı.

Toplantıda, Trump'ın, Barr'ı görevden almayı gündeme getirdiği ve bu konuda danışmanlarının fikrini aldığı belirtildi.

Donald Trump, bu sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Barr'ı sert dille eleştirmişti.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan seçimleri kaybeden Trump, yenilgiden kısa süre sonra Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almıştı.

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