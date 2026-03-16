Trump’tan Hark Adası için "tek kelime" tehdidi! "Her şeyi yıktık, boruları nezaketen bıraktık!"

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında konuştu. İran savaşındaki son duruma açıklamalarında geniş yer veren Trump, Tahran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini iddia etti.

TRUMP'TAN HARK ADASI AÇIKLAMASI

İran için petrol üretiminde büyük önemi bulunan Hark Adası'na yönelik düzenlenen saldırıları hatırlatan Trump, isterse adanın tamamen yok edilebileceği tehdidinde bulundu.

"HARK ADASI'NDAKİ NEREDEYSE HER ŞEYİ YOK ETTİK"

Trump şunları söyledi: "Hark Adası'ndaki neredeyse her şeyi yok ettik. 5 dakikada istersek orayı da yok edebiliriz. İran'ı yeniden inşa etmemiz gerekeceği için sadece petrol tesislerini yok etmedik. Ancak yok edilmesi bir kelimeme bakar.

"HÜRMÜZ'DE 30'A YAKIN MAYIN TEMİZLEME GEMİSİNİ BATIRDIK"

Bütün askeri tesislerini ortadan kaldırıyoruz. Askeri kapasiteleri sıfıra yakın. Hürmüz Boğazı'nda 30'a yakın mayın döşeme gemisini batırdık. Toplam 100 gemi batırıldı."

ABD, HARK ADASI'NI VURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mart'ta İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savunmuştu. Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini ifade etmişti.

İran, ABD'nin Hark Adası'na saldırısında sivil ve askeri kayıp yaşanmadığını ve petrol ihracatının normal şekilde devam ettiğini bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın enerji tesislerine saldırı tehditlerine, "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız." diye yanıt vermişti.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper da 13 Mart'ta İran'ın Hark Adası'na düzenlenen hassas hava saldırısında deniz mayınları ve füzeler için depolama sığınakları ile diğer askeri altyapılar dahil 90'dan fazla İran askeri hedefinin yok edildiğinin altını çizmişti.

HARK ADASI'NIN İRAN İÇİN ÖNEMİ

Hark Adası, İran'ın can damarı niteliğindeki en stratejik terminali olup, ülkenin ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ından fazlasının gerçekleştirildiği ana çıkış noktasıdır. Basra Körfezi'ndeki konumu sayesinde dev tankerlerin yanaşmasına imkan tanıyan derin su limanlarına sahip olan ada, Tahran yönetimi için sadece ekonomik bir merkez değil, aynı zamanda olası bir çatışma durumunda küresel enerji piyasalarını sarsabilecek jeopolitik bir kozdur. Bölgedeki herhangi bir aksama İran ekonomisinin felç olması ve dünya petrol arzında ciddi bir kriz anlamına geldiğinden, Hark Adası ülkenin hem en değerli varlığı hem de savunma stratejisinin merkezindeki "kırmızı çizgisi" konumundadır.