Trump'tan harekat ile ilgili yeni açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu Savaşlarına sürükleyenler hala savaşa katılmamızı istiyor. Ne kadar kötü bir karar verdiklerinden haberleri yok. Şimdi de savaş ilanı istesenize" dedi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, katıldığı programda Başkan Trump'ın ABD askerlerine Suriye'nin kuzeyinden güneye doğru ilerlemelerini, ancak ülkeyi tamamen terk etmemesini söylediğini açıkladı.

Face the Nation programına konuşan Esper, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden bin asker daha çekmeye hazırlandığını duyurdu. Trump'ın planlı bir çekilmeye onay verdiğini belirten Esper olabilecek en güvenli ve hızlı şekilde askerlerin çekileceğini açıkladı.