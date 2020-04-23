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Aktüel

Trump'tan Güney Afrika'ya "Kovid-19 yardımı" teklifi

2020-04-23 21:36:40 -
Trump'tan Güney Afrika'ya "Kovid-19 yardımı" teklifi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Matamela Cyril Ramaphosa'ya yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yardım teklifinde bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Ramaphosa, Kovid-19'la mücadelenin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.

Trump, Güney Afrika'ya pandemiyle mücadele çabalarını desteklemek için ek yardım teklifinde bulundu.

Başkan Trump, her iki ülke de pandemiyle mücadele verirken ABD'nin Güney Afrika halkının yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.

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