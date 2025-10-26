Trump’tan 'Gazze barışı' açıklaması: "Türkiye de sürece dahil, barış kalıcı olmalı"

ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi yolculuğunda, Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'nde Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

GAZZE BARIŞI VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Trump, ABD'nin müdahale etmesine gerek kalmadan bölgesel liderlerin süreci yürüttüğünü belirterek, Gazze'de görev yapması beklenen barış gücü ve güvenlik görüşmelerine ilişkin konuştu:

"Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar... Bu üç ülke ve arkasında, hatta yanında duran birçok ülke var. Türkiye de bu sürece dahil. Endonezya, Ürdün, Mısır da bulunuyor. Herkes bu sürece dahil."

Trump ayrıca, Katar'ın uluslararası barış gücüne asker gönderme konusunda istekli olduğunu da yineledi.

İRAN VE KALICI BARIŞ VURGUSU

Başkan Trump, Orta Doğu'da barışın sağlanmasında en büyük etkenin İran'ın nükleer kapasitesinin devre dışı bırakılması olduğunu savundu. Barışın kalıcı olacağına inandığını belirten Trump, aksi bir durumda ise Hamas'ı tehdit etti: "Eğer kalıcı olmazsa bunun sorumlusu Hamas olacaktır. Hızlı bir şekilde Hamas’ın çaresine bakmak da zor olmayacaktır."

PUTİN VE ÇİN ZİRVELERİ HAKKINDA

Trump, Rusya lideri Putin ile iptal ettiği görüşmeye ilişkin ise "Bir anlaşmaya varacağımızdan emin olmam lazım, vaktimi harcamak istemiyorum," dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı muhtemel görüşmeye dair ise "Çiftçilerimizin sorunlarının çözülmesini istiyorum. Elbette fentanil konusunda da konuşacağız.

Kapsamlı bir anlaşma gerçekleştirme imkanımız olduğunu düşünüyorum," açıklamasını yaptı.