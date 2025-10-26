  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Trump’tan 'Gazze barışı' açıklaması: "Türkiye de sürece dahil, barış kalıcı olmalı"
Dünya

Trump’tan 'Gazze barışı' açıklaması: "Türkiye de sürece dahil, barış kalıcı olmalı"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’tan 'Gazze barışı' açıklaması: "Türkiye de sürece dahil, barış kalıcı olmalı"

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki barış planına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Barış sürecinde her şeyin iyi gittiğini belirten Trump, "Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Türkiye de bu sürece dahil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi yolculuğunda, Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'nde Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

 

GAZZE BARIŞI VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ

 

Trump, ABD'nin müdahale etmesine gerek kalmadan bölgesel liderlerin süreci yürüttüğünü belirterek, Gazze'de görev yapması beklenen barış gücü ve güvenlik görüşmelerine ilişkin konuştu:

"Önemli ülkeler işin çaresine bakabilecek gibi duruyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar... Bu üç ülke ve arkasında, hatta yanında duran birçok ülke var. Türkiye de bu sürece dahil. Endonezya, Ürdün, Mısır da bulunuyor. Herkes bu sürece dahil."

Trump ayrıca, Katar'ın uluslararası barış gücüne asker gönderme konusunda istekli olduğunu da yineledi.

 

İRAN VE KALICI BARIŞ VURGUSU

 

Başkan Trump, Orta Doğu'da barışın sağlanmasında en büyük etkenin İran'ın nükleer kapasitesinin devre dışı bırakılması olduğunu savundu. Barışın kalıcı olacağına inandığını belirten Trump, aksi bir durumda ise Hamas'ı tehdit etti: "Eğer kalıcı olmazsa bunun sorumlusu Hamas olacaktır. Hızlı bir şekilde Hamas’ın çaresine bakmak da zor olmayacaktır."

 

PUTİN VE ÇİN ZİRVELERİ HAKKINDA

 

Trump, Rusya lideri Putin ile iptal ettiği görüşmeye ilişkin ise "Bir anlaşmaya varacağımızdan emin olmam lazım, vaktimi harcamak istemiyorum," dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı muhtemel görüşmeye dair ise "Çiftçilerimizin sorunlarının çözülmesini istiyorum. Elbette fentanil konusunda da konuşacağız.

Kapsamlı bir anlaşma gerçekleştirme imkanımız olduğunu düşünüyorum," açıklamasını yaptı.

 

Ateşkes ilan edilmişti ama..! Gazze'de can kaybı artıyor
Ateşkes ilan edilmişti ama..! Gazze'de can kaybı artıyor

Dünya

Ateşkes ilan edilmişti ama..! Gazze'de can kaybı artıyor

Trump Katar Emiri ile görüştü: "Artık güvenli bir Orta Doğu’ya sahibiz"
Trump Katar Emiri ile görüştü: "Artık güvenli bir Orta Doğu’ya sahibiz"

Dünya

Trump Katar Emiri ile görüştü: "Artık güvenli bir Orta Doğu’ya sahibiz"

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cevdet

Tabii ki öyle. Gavurun canı kıymetli. Neye kendi evladını göndermiyor ki?

Yozgatlı

Bu batılılar çok güvenli adam değildir. Dikkat edilmesi gerek.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23