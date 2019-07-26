Trump'tan flaş 'Türkiye' açıklaması: S-400 aldığı için... ABD Başkanı Donald Trump, ''Rusya'dan füze sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum.'' açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, ''Rusya'dan füze sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum.'' açıklamasını yaptı. Ayrıntılar geliyor...

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