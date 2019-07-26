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Trump'tan flaş 'Türkiye' açıklaması: S-400 aldığı için...

ABD Başkanı Donald Trump, ''Rusya'dan füze sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum.'' açıklamasını yaptı.

26 Temmuz 2019 Cuma 23:12
Trump'tan flaş 'Türkiye' açıklaması: S-400 aldığı için...

ABD Başkanı Donald Trump, ''Rusya'dan füze sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum.'' açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 23:12
  1. Donald Trump
  2. Türkiye
  3. S-400

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