0553 313 94 23

Trump'tan flaş Kaşıkçı yorumu: Öldürüldüğünü kabul ediyorum

ABD’nin Montana eyaletinde seçim çalışmaları yürüten ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin kendisine yöneltikleri soruya, "Çok büyük bir mucize olmadıkça, onun öldüğünü kabul ediyorum" cevabını verdi.

19 Ekim 2018 Cuma 00:59
Trump'tan flaş Kaşıkçı yorumu: Öldürüldüğünü kabul ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin kesin ifadeler kullandı.

Trump, Kaşıkçı’nın öldürülüp öldürülmediğine yönelik sorusuna, "Bana kesinlikle öyle geliyor (öldürüldü). Bu çok kötü bir şey” yanıtını verdi. Trump, Amerikan New York Times gazetesine ise “Çok büyük bir mucize olmadıkça, onun öldüğünü kabul ediyorum" açıklaması yaptı. Trump bu çıkarımını ise birçok ülkeden gelen istihbarat raporlarına dayandırdığını söyledi.

Öldürme talimatının kimin tarafından verildiğine yönelik kesin sonuçlara varılması için "biraz erken" olduğunu aktaran Trump, gerçeğin ortaya çıkacağına dair şüphesi olmadığını ifade etti.

'Çok ağır olacak'

Kaşıkçı’yı Suudi yönetiminin öldürdüğünün ortaya çıkması halinde, Washington’ın buna yönelik tepkisinin çok ağır olması gerektiğini belirten Trump, "Bazı soruşturmaları, bazı sonuçları bekliyoruz. Yakında bunları edineceğiz ve bir açıklama, çok güçlü bir açıklama yapacağız diye düşünüyorum. Ama üç farklı soruşturma hakkındaki sonuçları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 00:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC'de bir haftadır 50 vekil toplanamıyor! "Beceriksizlik"
    1. KKTC'de bir haftadır 50 vekil..
    2. İzmir'deki kazaya ilişkin soruşturmada..
    3. Trump'tan flaş Kaşıkçı yorumu:..
    4. ABD’den Avrupa’ya baskı: Kuzey..
    5. Üzerinden çıkan mektup şoke etti:..
    6. Akıncı ile Anastasiadis bir araya..
    7. Macron'dan Kaşıkçı açıklaması!
    8. Elazığ ve Diyarbakır'da uyuşturucu..
    9. Kardeşini silahla öldürüp kaçtı!
    10. Flaş iddia: ABD, Deyrizor'da sivilleri..
    11. Hamas'tan 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'..
    12. Pompeo: Erdoğan sonucunu açıklayacak
    13. İtalyan Büyükelçi Luigi Mattiolo:..
    14. Babasının yıllar önce sattığı..
    15. Kassam Tugayları'ndan videolu uyarı:..
    16. Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den..
    17. Klostrofobinin belirtileri nelerdir?..
    18. B12 vitamini yüksekliği ne gibi..
    19. Suç makinesi Budist rahibe verilen..
    20. Hafıza güçlendirmek için bazı tavsiyeler
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor