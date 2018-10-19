Trump'tan flaş Kaşıkçı yorumu: Öldürüldüğünü kabul ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin kesin ifadeler kullandı.

Trump, Kaşıkçı’nın öldürülüp öldürülmediğine yönelik sorusuna, "Bana kesinlikle öyle geliyor (öldürüldü). Bu çok kötü bir şey” yanıtını verdi. Trump, Amerikan New York Times gazetesine ise “Çok büyük bir mucize olmadıkça, onun öldüğünü kabul ediyorum" açıklaması yaptı. Trump bu çıkarımını ise birçok ülkeden gelen istihbarat raporlarına dayandırdığını söyledi.

Öldürme talimatının kimin tarafından verildiğine yönelik kesin sonuçlara varılması için "biraz erken" olduğunu aktaran Trump, gerçeğin ortaya çıkacağına dair şüphesi olmadığını ifade etti.

'Çok ağır olacak'

Kaşıkçı’yı Suudi yönetiminin öldürdüğünün ortaya çıkması halinde, Washington’ın buna yönelik tepkisinin çok ağır olması gerektiğini belirten Trump, "Bazı soruşturmaları, bazı sonuçları bekliyoruz. Yakında bunları edineceğiz ve bir açıklama, çok güçlü bir açıklama yapacağız diye düşünüyorum. Ama üç farklı soruşturma hakkındaki sonuçları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.