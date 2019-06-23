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Trump'tan flaş İran açıklaması!

İranlı kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşme talep ettiğini açıkladıysa da Trump, iddiaları reddetti.

23 Haziran 2019 Pazar 17:12
Trump'tan flaş İran açıklaması!

İranlı kaynaklar Reuters'a, Donald Trump'ın Tahran'ı Umman üzerinden uyardığını, savaşın yaklaştığını fakat kendisinin bu savaşı istemediğini, görüşme talep ettiğini söylemişti.

Söz konusu iddia ile ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Ben böyle bir mesaj göndermedim" dedi.

NBC'nin Meet Press programında konuşan Donald Trump, "Bence İran pazarlık etmek ve anlaşmak istiyor. Ben nükleer silah konusunda anlaşma yapmam, böyle bir silahları olmayacak. İçinde bulundukları durumdan memnun değiller, ekonomileri yıkılmış durumda" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:12
  1. Reuters
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. İran
  4. NBC'nin Meet Press

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