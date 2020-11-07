Trump'tan flaş açıklama: Seçimi ben kazandım
Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump, “Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla!” ifadesini kullandı.
Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından flaş bir iddiada bulundu.
Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla!” ifadelerini kullandı.
ABD'de Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme sürüyor. ABD seçimlerine şaibe karıştırıldığı iddiaları da dikkat çekiyor.