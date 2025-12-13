Trump'tan Fed'e açık talep: Yeni başkan faiz kararlarında benimle istişare etmeli

ABD Başkanı Donald Trump, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda ve Beyaz Saray'daki bir törende ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığı ve gelecekteki faiz politikası hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

YENİ BAŞKAN FAİZ İÇİN BENİ DİNLEMELİ

Trump, Fed'in yeni başkanının faiz kararlarında kendisiyle istişare etmesi gerektiğini sert bir dille ifade etti:

"Bu artık genellikle yapılmıyor. Eskiden rutin olarak yapılırdı. Yapılması gerekir. Bu, bizim söylediğimiz her şeyi aynen yapması gerektiği anlamına gelmiyor ama sonuçta ben akıllı bir sesim ve dinlenmeliyim."

Başkan Trump, Beyaz Saray'daki törende de rolünün en azından "tavsiye vermek" olması gerektiğini belirterek, "Sesimin duyulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İSTENEN FAİZ SEVİYESİ: YÜZDE 1 VEYA ALTI

Trump'a bir yıl sonra faizlerin nerede olmasını istediği sorulduğunda, hedefi net bir şekilde açıkladı: "Yüzde 1 ve belki onun da altında."

Başkan, faiz indirimlerinin ülkenin 30 trilyon dolarlık kamu borcunun finansman maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacağını vurguladı ve ABD'nin dünyadaki en düşük faiz oranlarına sahip olması gerektiğini dile getirdi.

MUHTEMEL BAŞKAN ADAYLARI

Trump, Fed'in başına geçecek muhtemel isimler arasında eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh ile Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i öne çıkardı.

Trump, Warsh'ın faizlerin düşürülmesi gerektiğini düşündüğünü aktararak, listesinin başında Warsh'ın bulunduğunu kaydetti.

"Kevin ve Kevin var. Bence iki Kevin de harika. Harika olan birkaç kişi daha var." diye konuştu.

Trump, Fed başkanlığına ilişkin kararını önümüzdeki birkaç hafta içinde vereceğini sözlerine ekledi.