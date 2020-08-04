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Dünya

Trump'tan ezber bozan karantina çıkışı: Zararı yararından çok

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı alınan karantina önlemlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, karantinanın işe yaramadığını ve zararının yararından daha çok olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 02:26:00 -
Trump'tan ezber bozan karantina çıkışı: Zararı yararından çok

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19'un ülkenin bazı bölgelerinde hala çok yaygın olduğunu ve insanların gardlarını düşürmemesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Tüm Amerikalılar şunu bilmeli, sürekli karantina, istediğimiz sonuca ulaşmak için uygulanabilir bir yöntem değil. Bu yöntemin, zararı yararından çok." ifadesini kullandı.

Dünyanın birçok noktasında salgının tekrar hız kazandığına işaret eden Trump, "Karantinalar, Kovid-19'un gelecekte bulaşmasını engellemiyor. Bu karantinaların amacı, virüse karşı hastaneler başta olmak üzere kapasite geliştirilmesi, hastalık hakkında daha çok bilgi edinme, aşı ve tedavi geliştirme için zaman kazanmaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Trump, Çin menşeili sosyal medya platformu TikTok'un ABD'ye satılması durumunda Hazine Bakanlığına pay verilmesi gerektiğini belirterek, "Ben TikTok'u yasaklama tehditini yaparak, bu platform için bir değer oluşturdum. Bence bunun satışından büyük bir yüzdeyi hak ettik." diye konuştu.

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