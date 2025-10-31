Trump'tan dünyayı tedirgin eden nükleer silah açıklaması

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD'nin yeniden nükleer silah testlerine başlayacağı konusunda son açıklamalarını pekiştiren değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı, nükleer silah testlerinden kastının "yer altında nükleer ateşleme testleri" olup olmadığı sorusuna net bir yanıt vermekten kaçınırken, "Çok yakında öğreneceksiniz ama bazı testler yapacağız." dedi.

Nükleer testleri yapmak istediklerini ifade eden Trump, "Diğer ülkeler de yapıyor. Onlar yapıyorsa biz de yapacağız. Ne yaptığımızı ve nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum. Diğer ülkeler de yapıyor ve diğer ülkeler yapıyorsa biz de yaparız." şeklinde konuştu.

Trump'tan "nükleer silah testlerine" başlanması talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığı'na nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.