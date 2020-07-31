Trump'tan dikkat çeken seçim açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda postayla mevcut şartlarda oy kullanılması halinde 2020 seçimlerinin, ABD tarihindeki en hatalı ve hileli seçimler olacağını savunarak seçimlerin ertelenmesini istedi.

Bunun ABD için büyük bir utanç kaynağı olacağını belirten Trump, "İnsanlar uygun ve güvenli şekilde oy kullanana dek seçimi erteleyin" ifadelerini kullandı.