  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trump'tan, Demokrat rakibi Biden için "Orta Doğu'daki ülkelerin ismini bile bilmiyor" iddiası

Yeniakit Publisher
2020-08-14 21:34:34 -
Trump'tan, Demokrat rakibi Biden için "Orta Doğu'daki ülkelerin ismini bile bilmiyor" iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan anlaşmadan dolayı Demokrat rakibi Joe Biden'ın kredi kazanmaya çalıştığını öne sürerek, "Göreceksiniz, başka ülkeler de gelip benzeri anlaşmalar yapacak ve Orta Doğu'da barış olacak. Biden, benim bahsettiğim ülkelerin ismini bile bilmiyordur." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına karşı başlatılan "Warp Speed" operasyonu kapsamında, ilaç tedarikçisi McKesson ile bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Halen ellerinde 3 kuvvetli aşı adayı olduğunu aktaran Trump, bu aşıların 3 klinik aşamayı da geçip onaylanması durumunda, önceliğin en savunmasız grup olan yaşlılara verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkedeki hastanelerin doluluk oranını da takip ettiklerine dikkati çeken Trump, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısının "stabil" olduğunu kaydetti.

Kardeşi Robert Trump'ın hastaneye kaldırılmasına ilişkin ise Trump, "Zor zamanlar geçiriyoruz." yorumunu yaptı.

- "Benim yaptığım anlaşmayı tüm dünya övdü"

İsrail ile BAE arasındaki anlaşmadan dolayı Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın "kredi kazanmaya" çalıştığını öne süren Trump, "Benim yaptığım anlaşmayı tüm dünya övdü. Göreceksiniz, başka ülkeler de gelip benzeri anlaşmalar yapacak ve Orta Doğu'da barış olacak. Biden benim bahsettiğim ülkelerin ismini bile bilmiyordur." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”
Dünya

Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik meşru saldırılarında Ankara’yı desteklemek yerine muhalif bir tutum sergileyen Irak’tan skandal açık..
Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik uyarı: Radarlara takılmadan Sivas'a kadar gelebilirler
Gündem

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik uyarı: Radarlara takılmadan Sivas'a kadar gelebilirler

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, savaşlarda hava üstünlüğünün önemine dikkat çekerek Yunanistan ile yaşanan gerilimi yorumladı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ağır ödeyeceksiniz" dedik

AK Parti, 19. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da açıklamalarda bulundu.
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı