Trump'tan, Demokrat rakibi Biden için "Orta Doğu'daki ülkelerin ismini bile bilmiyor" iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan anlaşmadan dolayı Demokrat rakibi Joe Biden'ın kredi kazanmaya çalıştığını öne sürerek, "Göreceksiniz, başka ülkeler de gelip benzeri anlaşmalar yapacak ve Orta Doğu'da barış olacak. Biden, benim bahsettiğim ülkelerin ismini bile bilmiyordur." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına karşı başlatılan "Warp Speed" operasyonu kapsamında, ilaç tedarikçisi McKesson ile bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Halen ellerinde 3 kuvvetli aşı adayı olduğunu aktaran Trump, bu aşıların 3 klinik aşamayı da geçip onaylanması durumunda, önceliğin en savunmasız grup olan yaşlılara verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkedeki hastanelerin doluluk oranını da takip ettiklerine dikkati çeken Trump, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısının "stabil" olduğunu kaydetti.

Kardeşi Robert Trump'ın hastaneye kaldırılmasına ilişkin ise Trump, "Zor zamanlar geçiriyoruz." yorumunu yaptı.

- "Benim yaptığım anlaşmayı tüm dünya övdü"

İsrail ile BAE arasındaki anlaşmadan dolayı Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın "kredi kazanmaya" çalıştığını öne süren Trump, "Benim yaptığım anlaşmayı tüm dünya övdü. Göreceksiniz, başka ülkeler de gelip benzeri anlaşmalar yapacak ve Orta Doğu'da barış olacak. Biden benim bahsettiğim ülkelerin ismini bile bilmiyordur." ifadelerini kullandı.