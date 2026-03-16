Trump’tan Çin'e şantaj, Avrupa'ya tehdit: "NATO'nun geleceği karanlık!"

Bölgede stratejik üstünlüğü yitiren ve İslami direniş karşısında çaresiz kalan Washington yönetimi, müttefiklerini açıkça hedef aldı. Financial Times gazetesine verdiği mülakatta adeta ateş püsküren Trump, Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı’nı açmak için yürütülen askeri operasyonlara katılmamasının bedelinin ağır olacağını söyledi. Trump, "Eğer bir tepki olmazsa, bunun NATO’nun geleceği açısından çok kötü olacağını düşünüyorum" diyerek ittifakın çatırdadığını itiraf etti.

Çin'e şantaj, Avrupa'ya tehdit

Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrole kendilerinin değil, Avrupa ve Çin’in muhtaç olduğunu iddia eden Trump, Pekin yönetimini de kıskaca almaya çalışıyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı zirveyi erteleyebileceğini belirterek, Pekin'i bölgedeki askeri hamlelere destek vermeye zorlayan Trump, müttefiklerinden mayın temizleme gemileri, komandolar ve askeri birlikler talep etti.

"Gemilere zaferden sonra değil, önce ihtiyacımız var"

Müttefiklerinin kendisini yalnız bıraktığını savunan Trump, özellikle İngiltere’ye yönelik sert ifadeler kullandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmeyi anlatan Trump, "Britanya en büyük müttefik olarak görülüyor ama onlardan gelmelerini istediğimde gelmek istemediler. Tehlike azaldıktan sonra gemi göndermeyi teklif ettiler. Ben de onlara gemilere zaferden sonra değil, önce ihtiyacımız olduğunu söyledim" diyerek Batı blokundaki bölünmeyi ifşa etti.

Ukrayna'ya verilen destekleri hatırlatarak "karşılık" beklediğini vurgulayan Trump'ın bu çıkışları, ABD’nin bölgedeki sıkışmışlığının ve müttefikleri üzerindeki otoritesinin sarsıldığının en net göstergesi olarak yorumlanıyor.