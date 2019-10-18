Trump'tan Barış Pınarı Harekatı'na skandal benzetme

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD’nin Suriye operasyonu konusunda vardığı anlaşmayla ilgili Texas mitinginde açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı “okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa” benzeterek “Ben biraz kavga etmeleri gerekiyor’ dedim. Okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga etmelerine izin vereceksiniz, sonra da ayıracaksınız. Birkaç gün kavga ettiler ve oldukça şiddetliydi” dedi. Trump, bu süreçteki tavrının “alışılmadık” olduğunu söyledi.

‘Ayıp ve cahilce’

DW Türkçe’nin aktardığına göre, ABD’nin Suriye eski özel temsilcisi Brett McGurk, Trump’ın “kavga eden iki çocuk” benzetmesini “ayıp ve cahilce” şeklinde niteledi.

Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süre

Türkiye, 9 gündür süren Barış Pınarı Harekatı’na dün ABD ile varılan anlaşma çerçevesin 120 saat ara verdiğini duyurdu. Terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesi için verilen bu 5 gün sonunda, eğer anlaşmaya uyulursa operasyon noktalanacak.

Dün akşam ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD’nin Suriye’de ateşkes konusunda uzlaşma sağlandığını duyurmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bunun bir ateşkes olmadığını, YPG’nin çekilmesi için “Barış Pınarı Harekâtı”na ara verileceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından “Türkiye’den harika haber” şeklinde paylaşımda bulundu ve Erdoğan’a teşekkür etti.