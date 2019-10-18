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Trump'tan Barış Pınarı Harekatı'na skandal benzetme

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na skandal bir benzetme yaptı.

18 Ekim 2019 Cuma 09:56
Trump'tan Barış Pınarı Harekatı'na skandal benzetme

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD’nin Suriye operasyonu konusunda vardığı anlaşmayla ilgili Texas mitinginde açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı “okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa” benzeterek “Ben biraz kavga etmeleri gerekiyor’ dedim. Okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga etmelerine izin vereceksiniz, sonra da ayıracaksınız. Birkaç gün kavga ettiler ve oldukça şiddetliydi” dedi. Trump, bu süreçteki tavrının “alışılmadık” olduğunu söyledi.

‘Ayıp ve cahilce

DW Türkçe’nin aktardığına göre, ABD’nin Suriye eski özel temsilcisi Brett McGurk, Trump’ın “kavga eden iki çocuk” benzetmesini “ayıp ve cahilce” şeklinde niteledi.

Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süre

Türkiye, 9 gündür süren Barış Pınarı Harekatı’na dün ABD ile varılan anlaşma çerçevesin 120 saat ara verdiğini duyurdu. Terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesi için verilen bu 5 gün sonunda, eğer anlaşmaya uyulursa operasyon noktalanacak.

Dün akşam ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD’nin Suriye’de ateşkes konusunda uzlaşma sağlandığını duyurmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bunun bir ateşkes olmadığını, YPG’nin çekilmesi için “Barış Pınarı Harekâtı”na ara verileceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından “Türkiye’den harika haber” şeklinde paylaşımda bulundu ve Erdoğan’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 09:56
  1. Donald Trump
  2. Türkiye
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. DW Türkçe
  5. Mike Pence
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • Alparslan 1071Alparslan 107115 dk önce
    Avrupanın 250 yıl önce kıtaya kustuğu kusmuktan, hırsızdan, hayduttan, katilden de ancak böyle bir tavır beklenir. Allahım Cuma günühürmetine tüm İslam Alemine akıl fikir nasip eyle!!!!Yüce kitabın Kur-an da emrettiğin üzere hıristiyanı yahudiyi kafiri değil gerçek manada islamı benimsemiş ve yaşayan insanları dost edinmelerini nasip eyle!!!! Amin...!!!
  • NurNur23 dk önce
    Embesil seni kahrolun emi
  • AhmetAhmet29 dk önce
    Trump Ordumuz bu kadar süratli olacağını düşünmedi şimdide atıp tutuyor tribünlere oynuyor anlayacağınız baktık kısa zama manda 790 yakın pkkyi öldürüldü bu hızla hiçbir tane kalmazdı başladı Türkiyeyi tehdit etmeye Pkklilarmi kurtarma için güvenli bölgeye evet demek zorunda kaldı başından beri turkiye güvenli bölge istiyordu sonunda ancak bu şekilde kabul ettirdi yani turkiye bu harekatı yapmak zorunda idi ama yinede çok dikkatli olmalı lakin bu dengesiz trump guvenilmez
  • DadaşDadaş29 dk önce
    Hadi ekonomi düzelsin zamlar geri alınsın elektiriğe yüzde altmış zam yaptınız doğalgazda aynı hadi düşürün zamları..... abd bize kazımdan başka ne verdi......
  • SerhatSerhat32 dk önce
    Bizi ne hale sokuyorlar.... yazık okadar şehidimiz var bu operasyon durdurulmamalıydı şimdide okul bahçesinde ki çocuklara bizi benzetiyor.....
  • Murat muratMurat murat37 dk önce
    Bir sonraki vereceği ders tarihmi edebiyatmi nede olsa bizi çocuk görüyor
  • AAAA44 dk önce
    RENCİDE OLDU PİSKOLOJİSİNİ DÜZELTMEĞE ÇALIŞAIYOR ERDOĞANFENA HIRPALADI BUNUN KARİZMAYI ONDANDIR BU EGOLAR
  • ahmetahmet44 dk önce
    neler oldu anlayamadık inşaallah lehimizedir...

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