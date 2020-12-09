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Dünya Trump'tan aşı hamlesi! Başka ülkelere satılmasını yasakladı
Dünya

Trump'tan aşı hamlesi! Başka ülkelere satılmasını yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşısının kullanımında Amerikalılara öncelik verilmesine ve aşının bundan sonra diğer ülkelere dağıtılmasına izin veren kararnameyi imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:04:00 -
Trump'tan aşı hamlesi! Başka ülkelere satılmasını yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Warp Speed Operasyonu Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 aşı çalışmalarını değerlendirdi.

Normalde aşı çalışmalarının 5-6 yıl sürebileceğini belirten Trump, aşının bir an önce geliştirilmesi ve milyonlarca kişinin yaşamının kurtarılması için hükümetin tüm olanaklarını seferber ettiklerini kaydetti.

Trump, "ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bir aşıyı onaylamaya birkaç gün uzakta, onlara baskı yapıyoruz. Aşı onayı alır almaz geniş çapta dağıtımına başlanacak." ifadesini kullandı.

Yönetiminin, aşı çalışmalarının hızlandırılması için 14 milyar dolar ayırdığını belirten Trump, hem Moderna hem de Pfizer'ın aşılarının yüzde 95 civarında etkili olduğunu duyurduğunu, Johnson and Johnson gibi şirketlerin de yakın zamanda aşılarının etkisini kanıtlamasını beklediklerini söyledi.

Trump, FDA'nın birkaç gün içerisinde Pfizer'ın, ardından da Moderna'nın aşısının kullanımına onay verebileceğinin altını çizerek, "10 milyonlarca doz aşı, bu ay hazır olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Aşı konusunda yaşlıların, kronik hastalığı olan kişilerin ve sağlık çalışanlarının öncelikli olacağını belirten Trump, "Eyalet valilerine aşı konusunda yaşlı Amerikalıları öncelik edinmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Bu aşı virüs kaynaklı ölümleri ve hastaneye yatışları önemli miktarda azaltacaktır. Kısa süre içerisinde her şeyin normale döneceğini umuyoruz." dedi.

Trump önce Amerika diyor

Trump, Kovid-19 ile mücadele konusunda birçok ülke ile iş birliği yaptıklarını belirterek, "Bugün imzaladığımız kararname ile Amerikalılar virüs aşısı için öncelikli olacak, aşı daha sonra diğer ülkelere gönderilecek. Gerekirse bu konuda Savunma Üretim Yasası'nı da devreye sokarız ama buna gerek kalmayacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm Amerikalıların aşıya ulaşabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Trump, aşının ücretsiz olacağını da sözlerine ekledi.

Trump, Amerikan bilim insanları ve şirketlerin aşı konusundaki çalışmalarını överek, "Şu anda modern tıp tarihinde bir Amerikan mucizesinin kıyısındayız." dedi.

Konuşmasının ardından Trump, Kovid-19 aşısında Amerikalılara öncelik verilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

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