Trump'tan ABD'yi sarsan açıklama: Kedilere ve köpeklere gidiyor
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkede posta yoluyla seçimler için gönderilen oy pusulalarının "ölülere, kedilere ve köpeklere" de gittiğini ididida etti.
Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleri için Demokratların posta yoluyla seçim yapılsın önerisene sert etpeki gösterdi.
Başkan Trump "Yapılacak seçimlerde asıl problem İran, Çin ya da Rusya olmayacak, asıl sıkıntı Demokratlar olacaktır." dedi.
Demokratların posta yoluyla oylama yapmak için 3,5 milyar dolar para istediğini kaydeden Trump, uzaktan oylamanın seçimlerde ülke tarihinde görülmemiş bir hileye yol açacağını açıkladı.
Seçimlerde posta yolunun kullanılmasına oy pusulalarının güvenli olmayacağı gerekçesiyle karşı çıkan Başkan Trump, "Çok fazla oy pusulası ölü insanlara gidecek. Bence bazı pusulalar kedi ve köpeklere gidiyor." diyerek bu öneriye sıcak bakmadığını açıkladı.