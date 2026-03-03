Dünya bu haberle sarsılıyor! Katar sanayinin şalterlerini indirdi! QatarEnergy tüm petrokimya üretimini durdurdu

Katar'ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, bölgedeki jeopolitik gerilimler ve enerji krizinin ortasında şok bir karar daha aldı. Geçtiğimiz günlerde LNG üretimini durduran şirket, bugün yaptığı açıklamayla üre, polimerler, metanol ve alüminyum gibi kritik petrokimya ve sanayi ürünlerinin üretimini de geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Bu hamle, küresel sanayi üretimi için "hammadde kıtlığı" anlamına geliyor.