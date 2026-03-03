Dünya bu haberle sarsılıyor! Katar sanayinin şalterlerini indirdi! QatarEnergy tüm petrokimya üretimini durdurdu
Katar’dan gelen "üretimi durdurma" kararları küresel bir ekonomik depreme dönüştü! Devlet enerji devi QatarEnergy, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) ardından şimdi de kimya, petrokimya ve yan sanayi ürünlerinin üretimini tamamen askıya aldığını duyurdu. Üre, polimer, metanol ve alüminyum gibi sanayinin can damarı olan ürünlerin artık üretilmeyecek olması, dünya genelinde gıdadan inşaata, otomotivden ambalaja kadar her sektörde fiyatları uçuracak!