Dünya
Dünya bu haberle sarsılıyor! Katar sanayinin şalterlerini indirdi! QatarEnergy tüm petrokimya üretimini durdurdu
Giriş Tarihi:

Dünya bu haberle sarsılıyor! Katar sanayinin şalterlerini indirdi! QatarEnergy tüm petrokimya üretimini durdurdu

Katar’dan gelen "üretimi durdurma" kararları küresel bir ekonomik depreme dönüştü! Devlet enerji devi QatarEnergy, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) ardından şimdi de kimya, petrokimya ve yan sanayi ürünlerinin üretimini tamamen askıya aldığını duyurdu. Üre, polimer, metanol ve alüminyum gibi sanayinin can damarı olan ürünlerin artık üretilmeyecek olması, dünya genelinde gıdadan inşaata, otomotivden ambalaja kadar her sektörde fiyatları uçuracak!

Foto - Dünya bu haberle sarsılıyor! Katar sanayinin şalterlerini indirdi! QatarEnergy tüm petrokimya üretimini durdurdu

Katar'ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, bölgedeki jeopolitik gerilimler ve enerji krizinin ortasında şok bir karar daha aldı. Geçtiğimiz günlerde LNG üretimini durduran şirket, bugün yaptığı açıklamayla üre, polimerler, metanol ve alüminyum gibi kritik petrokimya ve sanayi ürünlerinin üretimini de geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Bu hamle, küresel sanayi üretimi için "hammadde kıtlığı" anlamına geliyor.

Foto - Dünya bu haberle sarsılıyor! Katar sanayinin şalterlerini indirdi! QatarEnergy tüm petrokimya üretimini durdurdu

Doğal gaz (LNG) ve bağlantılı ürünlerin üretimini durdurma kararının ardından, ülkedeki bazı alt ürünlerin üretimini de askıya aldığını duyurdu

Foto - Dünya bu haberle sarsılıyor! Katar sanayinin şalterlerini indirdi! QatarEnergy tüm petrokimya üretimini durdurdu

Şirketten yapılan açıklamada, Katar’da üretilen bazı petrokimya ve sanayi ürünlerinin üretiminin geçici olarak durdurulacağı, bu kapsamda üre, polimerler, metanol, alüminyum ve diğer bazı ürünlerin üretiminin askıya alınacağı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu kararın daha önce LNG ve bağlantılı ürünlerin üretiminin durdurulmasına ilişkin alınan kararın devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Foto - Dünya bu haberle sarsılıyor! Katar sanayinin şalterlerini indirdi! QatarEnergy tüm petrokimya üretimini durdurdu

QatarEnergy, tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerine önem verdiğini vurgulayarak, gelişmelere ilişkin en güncel bilgileri paylaşmayı sürdüreceğini ifade etti. Şirket, üretimin ne kadar süreyle durdurulacağına ve tesislerin yeniden devreye alınmasına ilişkin takvime dair ayrıntı paylaşmadı.

