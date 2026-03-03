  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zorlu koşullara rağmen günlük ihracat 1 milyar dolara dayandı! Ticaret Bakanı Bolat: Şubatta 28 günde 21 milyar doları aştık Biri bitti diğeri başladı: Bakan Fidan'dan baş döndüren diplomasi! Rusya’nın yeni hedefi Avrupa Putin tahsilata çıktı parasını istiyor Macron’un korkusu alay konusu oldu! Bir şehirden diğerine 4 savaş uçağıyla gitti Tabii ki CHP’li şaşırmayın! Rüşvet sanığı Halk TV’nin sahibine sürpriz avukat Dün iptal bugün şov! CHP’den şimdi de burslu öğrenci istismarı Sarı şeytan Trump kanser mi oldu? İran füzesi isabet eden gökdelen inşaatındaki Çinli işçiler fenomen oldu! Füzenin isabet ettiği gökdelende çalışan işçiler öbür tarafa gitti geldi! Yüzlerce yeni can kaybı var! İran'da savaşın son bilançosu... Tahran saldırıları sonrası yeniden gündem oldu! Ekrem’den ABD’ye İstanbul’un anahtarı
Gündem ‘Ramazan paylaşma ayıdır’ dedi, 100 kasa balığı ücretsiz dağıttı
Gündem

‘Ramazan paylaşma ayıdır’ dedi, 100 kasa balığı ücretsiz dağıttı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
‘Ramazan paylaşma ayıdır’ dedi, 100 kasa balığı ücretsiz dağıttı

Çorum’un Alaca ilçesinde balıkçılık yapan baba ve oğlu, 100 kasa dolusu yaklaşık 1 ton 700 kilogram balığı ‘Ramazan paylaşma ayıdır’ diyerek vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Çorum'un Alaca ilçesinde balıkçılık yapan Mümin Değirmenci ile oğlu Umut Değirmenci, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara 100 kasa, yaklaşık bin 700 kilogram ağırlığında balığı ücretsiz dağıttı. Farklı türdeki balıkları ücretsiz dağıtacaklarını duyurulması üzerine vatandaşlar iş yerinin önünde uzun kuyruk oluşturdu. Ücretsiz balık alan vatandaşlar iş yeri sahiplerine teşekkür etti.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayan işletme sahibi Mümin Değirmenci, "Ramazan ayı paylaşınca güzel bizlerde paylaşan insanlarız. Bu ay içinde aldığımız karar neticesinde geçmişlerimizin canı için 100 kasa, bir ton 700 kilogram balığı halkımız yesin ve hep beraber paylaşalım diye böyle bir şey yaptık" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Reis Sevdalısı

laikçileri de çıldırttı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23