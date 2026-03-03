Siyonistler rejimi devirmek isterken İran rejim ihraç edecek!

İsrail ve güdümündeki ABD, İran’a yönelik saldırılarını sürdürürken, İran da elindeki füzelerle karşı saldırılar yaparak savaşın ateşini tüm bölgede hissettiriyor.

KÖRFEZ’DE İRAN YANLISI GÖSTERİLER ARTIYOR

Karşılıklı füze saldırıları ve bombardımanlar sürerken, füzelerin isabet ettiği Kuveyt, Irak gibi batı bloğunda yer alan ülkelerde halk sokağa çıkarak İran yanlısı gösteriler düzenledi. Güvenlik güçleri, İran yanlısı gösterileri sonlandırmak için büyük çaba sarf etti. Son olarak Bahreyn'in Sitre Adası'nda İran yanlısı göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı. Güvenlik güçleri, İran yanlısı gösterilere katılan bazı kişileri gözaltına aldı. Yaşananlar, İran’ın sadece silahlara ve bombalara misilleme yapmadığını, rejiminin devrilmesine yönelik hamlelere de karşılık verdiğini gösterdi.