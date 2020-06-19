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Aktüel

Trump'tan ABD'de köleliğin yasaklanmasının 155'inci yıl dönümü için mesaj

Yeniakit Publisher
2020-06-19 21:24:34 -
Trump'tan ABD'de köleliğin yasaklanmasının 155'inci yıl dönümü için mesaj

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 19 Haziran 1865'te köleliğin yasaklanmasının yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Haziran 1865'te Teksas'ta da kölelerin serbest bırakılmasıyla ülkedeki köleliğin tamamen kaldırıldığını ve bu günün "Juneteenth" olarak anıldığını hatırlattı.

Trump, "Amerika'nın temel iyiliğinden kaynaklanan kabiliyetimiz sayesinde, millet olarak monarşi öğesi olma durumumuzu sonlandırdık ve özgür ve bağımsız insanlar olarak ortaya çıktık. Tüm insanlar Tanrı tarafından özgür yaratılmıştır. Yaratıcı bize yaşama, özgürlük ve mutluluk arayışı bahşetmiştir." ifadesine yer verdi.

"Juneteenth" gününün, tüm Amerikalılara verilen sözlerin tutulmasında önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Trump, "Bugün tek bir millet olarak, en yüksek ideallerimiz doğrultusunda yaşamaya ve tüm Amerikalıların şerefine ve daha özgür ve sonsuz potansiyeline değer veren güçlü bir ülke inşa etmeye söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'deki siyahilere yönelik ırkçılık tartışmaları, son günlerde siyahi George Floyd'un polis şiddeti ile öldürülmesinin ardından tekrar körüklenmişti.

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