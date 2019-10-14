Trump'tan AB ülkelerine DEAŞ çağrısı: Şimdi bunu yapmalılar
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan DEAŞ tutuklularını geri alma çağrısında bulundu.14 Ekim 2019 Pazartesi 06:33
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan DEAŞ tutuklularını geri alma çağrısında bulundu.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, DEAŞ'lı mahkumların en kötülerini şu anda elinde tutuyor. Türkiye ve (YPG/PKK) Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli." ifadelerini kullandı.
ABD lideri, paylaşımında Avrupa ülkelerine yönelik çağrısını da yineledi.
Trump, "Avrupa, çok defa talep edildiğinde onları (DEAŞ'lıları) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecektir!" değerlendirmesinde bulundu.
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