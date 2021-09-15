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Dünya Trump'la ilgili şoke eden Çin iddiası
Dünya

Trump'la ilgili şoke eden Çin iddiası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, Donald Trump'ın başkanlık koltuğunu bırakmamak için görevinin son haftalarında Çin'e savaş açmayacağına dair Çinli yetkililere güvence verdiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 00:33:00 -
Trump'la ilgili şoke eden Çin iddiası

Washington Post gazetecileri Bob Woodward ve Robert Costa tarafından yazılan ve yakında yayına çıkacak olan "Tehlike" başlıklı kitabın ortaya çıkan bazı kısımlarında, Milley'in 30 Ekim 2020 ve 8 Ocak 2021'de olmak üzere iki kez Çinli mevkidaşı Li'yi aradığı ve iki devlet arasında savaşın çıkmasına izin vermeyeceklerini söylediği ileri sürüldü.

Milley'in ilk görüşmesinde bir saldırı durumunda mevkidaşını önceden uyaracağına dair söz verdiği iddia edilen kitapta, "Milley, 'General Li, Amerikan hükümetinin istikrarlı olduğu ve her şeyin yoluna gireceği konusunda sizi temin ederim. Size saldırmayacağız veya size karşı herhangi bir kinetik operasyon yürütmeyeceğiz' dedi." ifadesine yer verildi.

Kitapta, eski Başkan Trump destekçilerinin, 6 Ocak'ta Kongre binasını basmasından sonra 8 Ocak'ta yapılan görüşmenin ise Çin'in, Kongre olaylarıyla ilgili korkularını yatıştırmak için olduğu kaydedildi.

Bu görüşmede ise Milley'in Li'ye, "Yüzde yüz istikrarlıyız. Her şey yolunda. Ancak demokrasi bazen böyle özensiz olabiliyor." dediği öne sürüldü.

Kitapta ayrıca Milley'in, Asya ve Pasifik bölgesinden sorumlu ABD Hint-Pasifik Komutanlığını denetleyen amirali aradığı ve bazı askeri tatbikatları ertelemesini tavsiye ettiği ileri sürüldü.

Aynı kitapta Milley'in, üst düzey yetkililerden, Trump'ın nükleer silah kullanma emrini vermesi halinde kendisinin bu sürece müdahil olmasını sağlamaları için "yemin" etmelerini istediği iddia edildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de 6 Ocak olaylarından sonra Milley ile Trump'ın savaş çıkarmasını veya nükleer silah kullanma emri vermesini önlemek için "mevcut önlemler" hakkında konuştuğunu ve bu konuda güvence aldığını açıklamıştı.

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