0553 313 94 23

Trump'la ilgili bomba iddia: Sınırlama getirecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetiminin ülkeye kabul edilen mülteci sayısına sınırlama getireceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:07
Trump'la ilgili bomba iddia: Sınırlama getirecek

New York Times gazetesinin Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Donald Trump yönetiminin, ülkelerindeki açlık, savaş veya siyasi baskılardan kaçarak mültecilerin ABD'ye kabulünü düzenleyen programda değişiklik yapmayı planladığı ileri sürüldü.

Üst düzey toplantılarda dile getiriliyor

Haberde Beyaz Saray'da son haftalarda konuyla ilgili yapılan toplantılarda üst düzey yetkililerden birisinin acil durumlar dışında ülkeye mülteci kabul etmemeyi önerdiği, ayrıca söz konusu toplantılarda ülkeye kabul edilen mülteci sayısını 10 bin ila 15 bin kişi ile sınırlandırma önerisinin gündeme geldiği kaydedildi.

Özel statüdeki insanları kapsamayacak

Irak ve Afganistan gibi ülkelerde ABD'li askeri, diplomatik ve istihbarat birimleriyle çalışan özel statüdeki insanlar ile bazı seçilmiş ülkelerden gelen mültecilerin kabulüne devam edilmesi de öneriler arasında yer aldı. Konunun, salı günü Beyaz Saray'da 2020 yılındaki mülteci kabullerine ilişkin yapılacak toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Sivil toplum kuruluşlarından tepki

Öte yandan, Uluslararası Mülteciler isimli kuruluşun başkanı Eric Schwartz, yaptığı açıklamada, "Tarihte en yüksek mülteci rakamına ulaşıldığı bir zamanda ABD savunmasız ve korunmaya muhtaç kişilere yuva bulunması konusunda dünyaya liderlik etmekten vazgeçiyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan New York Times'ın haberine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:07
  1. New York Times
  2. Beyaz Saray
  3. Donald Trump
  4. Eric Schwartz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla buluştu
    1. Ediz Hun, Limak Enerji çalışanlarıyla..
    2. Adana'da okuldan hırsızlık yapan iki..
    3. İstanbul’da DEAŞ operasyonu
    4. İnfaz emirlerini veren DEAŞ Emiri..
    5. Sezonun ilk günlerinde en çok hamsi ve..
    6. Etüde kalana servis yok
    7. Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nı..
    8. BJK Hentbol takımı yeni dönemde..
    9. Kaldırımda alev alan koltuk evde..
    10. ‘Büyüme ve işsizlik rakamları ikinci..
    11. Çocuğunuz için kahvaltıyı atlamayın
    12. Buca Belediyesi 88. İEF’de “Kadına..
    13. Kastamonu'da otomobil devrildi: Ölü ve..
    14. Dorian kasırgasının vurduğu..
    15. Adana'da okuldan hırsızlık yapan iki..
    16. Amasya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    17. Güzelliği ile dikkat çeken ’Badem..
    18. FETÖ firarisi savcı Balıkesir'de..
    19. Taşköprü’ye savunma yatırımı
    20. İzmir'de şüpheli ölüm! Evinde..
    21. Otomobilin altında kalan yaralı kriko..
    22. Hafta sonu balıkta ucuzluk lezzeti
    23. Isparta’da öğrenci, asker ve tatilci..
    24. Minik Yusuf gözyaşları ile toprağa..
    25. Bingöl’de öğrenciler ikinci el..
    26. Beyşehir’de öğretmenlere trafik..
    27. Samuel Eto'o kimdir? Samuel Eto'o..
    28. Gastronomi kentinin vazgeçilmez..
    29. Endüstriyel reklamdan 124 bin istihdam
    30. Kütahya Belediyesi’nden sünnet şöleni
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...