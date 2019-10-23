"Trump'la görüşecek misiniz?" sorusuna Erdoğan'dan cevap Rusya dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya "Şu anda Trump'la görüşme olacak gibi görünüyor" cevabını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da imzalanan Soçi mutabakatının ardından ülkeye dönüş sırasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, "Trump'la görüşecek misiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi: Şu anda Trump'la görüşme olacak gibi görünüyor.

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