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"Trump'la görüşecek misiniz?" sorusuna Erdoğan'dan cevap

Rusya dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya "Şu anda Trump'la görüşme olacak gibi görünüyor" cevabını verdi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:36
"Trump'la görüşecek misiniz?" sorusuna Erdoğan'dan cevap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da imzalanan Soçi mutabakatının ardından ülkeye dönüş sırasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan, "Trump'la görüşecek misiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

Şu anda Trump'la görüşme olacak gibi görünüyor.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:36
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Rusya
  3. Trump

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  • TRUMPA SORMAK LAZIMTRUMPA SORMAK LAZIM18 sa önce
    Erdoğana görüşecek mi zamanı var mı???

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