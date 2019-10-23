"Trump'la görüşecek misiniz?" sorusuna Erdoğan'dan cevap
Rusya dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya "Şu anda Trump'la görüşme olacak gibi görünüyor" cevabını verdi.23 Ekim 2019 Çarşamba 13:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da imzalanan Soçi mutabakatının ardından ülkeye dönüş sırasında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Erdoğan, "Trump'la görüşecek misiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi:
Şu anda Trump'la görüşme olacak gibi görünüyor.
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