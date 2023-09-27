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Dünya Trump'ın yıllardır dolandırıcılık yaptığına karar verildi
Dünya

Trump'ın yıllardır dolandırıcılık yaptığına karar verildi

Yeniakit Publisher
2023-09-27 08:17:00 -
Trump'ın yıllardır dolandırıcılık yaptığına karar verildi

ABD'de bir mahkeme, eski Başkan Donald Trump ve şirketinin yıllar boyunca tekrarlanan dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdiğine hükmetti. ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın koltuğu terkettiğinden beri başına gelmeyen kalmadı.

Trump, 2024'te yapılacak olan ABD seçimleri için ABD Başkanı Joe Biden'ın en büyük rakibi olsa da, şahsına açılan davalardan dolayı sıkıntı yaşamaya devam ediyor.

Trump'ın kişi ve kurumları dolandırdığına hükmedildi

New York Başsavcısı Letitia James tarafından açılan sivil davada, Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve başkalarını dolandırdığına karar verdi.

Engoron, 35 sayfalık kararında Trump ve şirketin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtti.

Bu taktiklerin sınırı aşarak yasaları ihlal ettiğini kaydeden Engoron, New York'ta iş yapmasının zorlaştırılması için Trump'ın bazı işletme ruhsatlarının feshedilmesi direktifini verdi ve şirketin operasyonlarının bağımsız bir gözlemci tarafından denetleneceğini aktardı.


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Trump ve çocuklarına New York'ta şirket kurma yasağı

Yargıç Engoron kararıyla, Başsavcı James'in davasındaki suçlamalarda en önemlisini karara bağlamış oldu, ancak iddianamedeki diğer 6 suçlama 2 Ekim'de başlayacak jürisiz duruşmada karara bağlanacak. Duruşma aralık ayına kadar uzayabilir.

Başsavcı James, Trump'ın, en büyük 3 çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmasını ve 5 yıl süresince ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını, ayrıca 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

Letitia James, daha önce Trump'ı kendi yardım kuruluşunu siyasi ve iş çıkarları için kullanmakla dava etmiş, suçlu bulunan eski ABD Başkanı Trump ceza olarak bir dizi yardım kuruluşuna 2 milyon dolar ödemeye mahkum edilmiş ve Trump Vakfı kapatılmıştı.

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