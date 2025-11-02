Trump'ın yeni düşmanı Obama!

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Parti’nin New York Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani’yi arayarak seçim kampanyasını övdü. Obama’nın, “Kampanyanı izlemek etkileyiciydi” dediği ve 30 dakika süren görüşmede Mamdani’ye moral verdiği öğrenildi

ABD’de seçim atmosferi hız kazanırken, eski Başkan Barack Obama, Demokrat Parti’nin New York Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani ile telefonda görüştü.

New York Times’ın haberine göre, bugün gerçekleşen görüşmede Obama’nın, Mamdani’nin yürüttüğü kampanyayı yakından takip ettiğini belirterek “Seçim kampanyanı izlemek etkileyiciydi” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede, iki ismin şehirdeki uygun fiyatlı konut politikaları ve yönetim mekanizmaları üzerine detaylı biçimde konuştuğu belirtildi.

“Washington’da yüz yüze görüşme planlanıyor”

Habere göre Mamdani, Obama’nın telefonundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Görüşme sırasında ikilinin, Mamdani’nin seçimi kazanması halinde Washington’da yüz yüze bir görüşme yapmayı planladığı da kaydedildi.

Obama’nın, Demokrat Parti içindeki birçok aday arasında Mamdani’ye özel olarak ulaşması, partide dikkat çekici bir jest olarak yorumlandı.

New York’un ilk Müslüman belediye başkan adayı

Demokrat Parti ön seçimlerinde oyların yüzde 56’sını alarak rakiplerini geride bırakan 33 yaşındaki Zohran Mamdani, New York’un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olma yolunda ilerliyor.

Mamdani, ön seçimlerde en yakın rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo’yu 12 puan farkla geride bırakarak büyük bir sürprize imza atmıştı.