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Trump'ın 'Türkiye' mesajı sonrası dolarda hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400 ve F-35 tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Dolar/TL kurunda aşağı yönlü hareket başladı. Gün içinde 5,70'i gören dolar, Trump'ın açıklamasının ardından 5,61 seviyelerine indi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:49
Trump'ın 'Türkiye' mesajı sonrası dolarda hareketlilik

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya başlamasının ardından Pentagon, Türkiye'nin F-35 programında askıya alındığını açıklamıştı.

Bu açıklama sonrası ABD'nin Türkiye'ye başka yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak edilirken, Başkan Trump "Türkiye'ye yaptırım düşünmüyorum" dedi.

Dolar inişe geçti

Gün içerisinde 5,70'leri gören dolar, Trump'ın bu açıklaması sonrası 5,61'e kadar geriledi. Dolar kuru şu sıralar 5,62 sevilerinde işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 20:49
  1. abd
  2. EKONOMİ
  3. dolar
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  6. yaptırım
  7. trump
  8. tl
  9. s-400
  10. EKONOMİ Haberleri
  11. Pentagon

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  • ErolErol1 sa önce
    bu işte başka bir iş var bence tayyip erdoğanla ,abd, trump anlaştıbir iş var ama anlayamadım böyle yapmazdı abd niye bu s-400 türkiyeye alımına göz yumdular başka bir şey düşünor bu gafil abd

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