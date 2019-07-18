Trump'ın 'Türkiye' mesajı sonrası dolarda hareketlilik ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400 ve F-35 tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Dolar/TL kurunda aşağı yönlü hareket başladı. Gün içinde 5,70'i gören dolar, Trump'ın açıklamasının ardından 5,61 seviyelerine indi.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya başlamasının ardından Pentagon, Türkiye'nin F-35 programında askıya alındığını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası ABD'nin Türkiye'ye başka yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak edilirken, Başkan Trump "Türkiye'ye yaptırım düşünmüyorum" dedi. Dolar inişe geçti Gün içerisinde 5,70'leri gören dolar, Trump'ın bu açıklaması sonrası 5,61'e kadar geriledi. Dolar kuru şu sıralar 5,62 sevilerinde işlem görüyor.

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