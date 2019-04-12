0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından tepki çeken sözler!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Büyükelçiliği adayı David Michael Satterfield,henüz seçilmeden Türkiye'yi karalamaya ve tehdit etmeye başladı. Satterfield yaptığı açıklamada,''Türkiye, F-35 programına katılımını büyük riske atıyor ve yaptırımlarla karşı karşıya.'' dedi.

12 Nisan 2019 Cuma 00:48
Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından tepki çeken sözler!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Büyükelçiliğine aday gösterdiği David Michael Satterfield, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma konusunda bir seçim yapması gerektiğini belirterek, ''Türkiye, F-35 programına katılımını büyük riske atıyor ve yaptırımlarla karşı karşıya.'' dedi.

Satterfield, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin adaylık oturumunda soruları yanıtladı.

ABD-Türkiye ilişkilerinin zorlu bir dönemden geçtiğini söyleyen Satterfield, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, ''Türkiye, F-35 programına katılımını büyük riske atıyor ve yaptırımlarla karşı karşıya.'' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kritik bir NATO üyesi olarak bir seçim yapması gerektiğini belirten Satterfield, "Onaylanırsam, Türkiye'ye doğru stratejik kararı vermesi için baskı yapacağım." ifadesini kullandı.

Satterfield, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınması durumunda ABD'nin Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi satışı da yapmayacağını kaydetti.

Satterfield'dan "süreci izliyoruz" yorumu

Türkiye'deki yerel seçimlere ilişkin de açıklamada bulunan Satterfield, ''Türkiye demokratik bir ülke ve biz bu şeffaf sürece herkes tarafından tamamen saygı gösterilmesini istiyoruz ve bu şekilde sandığa gidenlerin iradesi de tanınmış olur. Süreci yakından izliyeceğiz.'' dedi.

Halen ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden sorumlu müsteşar olarak görev yapan Satterfield, Ankara Büyükelçisi olabilmesi için Senatoda yapılacak oylamayı bekliyor.

Satterfield kimdir?

Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkıyor.

1980 yılından beri özellikle Orta Doğu'da birçok farklı görevde bulunan Satterfield, 1954 yılında doğdu.

Hali hazırda ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden sorumlu müsteşar olarak görev yapan Satterfield, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD'nin gözlemcisi olarak katıldı.

Satterfield, eski Başkan Barack Obama döneminde ise Sina Yarımadası'nda barışı korumakla yükümlü "Çok Uluslu Güç ve Gözlemciler"in genel direktörü olarak görev yaptı. Satterfield, yine Obama döneminde 2013-2014 yıllarında Mısır'da geçici maslahatgüzar olarak bulundu.

George W. Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın Irak'tan sorumlu kıdemli danışmanı olarak görev yapan Satterfield, Lübnan, Suriye, Tunus, Suudi Arabistan Büyükelçiliklerinde de farklı birçok görevde yer aldı.

2017'de göreve başlayan Trump yönetimi, aynı yıl içinde Türkiye Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamış, Bass'tan sonra Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 00:48
  1. Ankara
  2. David Michael Satterfield

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe efsanesi Can Bartu hayatını kaybetti
    1. Fenerbahçe efsanesi Can Bartu hayatını..
    2. Uluslararası Af Örgütünden AA foto..
    3. Katar'dan Sudan açıklaması: Halkın..
    4. İşte ABD'nin Assange'a yönelttiği..
    5. Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından..
    6. Polonya’da kiliseye saldırı: 1 ölü
    7. "Ekrem İmamoğlu'nun 145 yıl söylemi..
    8. Datça’da tanrıça heykellerine saldırı
    9. Malatya’da bıçaklı kavga: 4 yaralı
    10. Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayı ABD..
    11. Sudan'da askeri geçiş konseyi lideri..
    12. İsrail dünyaya rezil oldu! 'Başaramadık'
    13. Sudan'da flaş gelişme! Yemin ederek..
    14. Beşiktaş’ta seçim öncesi Hürser..
    15. İsrail'e büyük şok! Bağlantı kesildi
    16. Türel, Tekin ve Böcek'i "bankamatik..
    17. Sudan'da ordunun yönetime el koyması
    18. "Komşulara zarar verecek hiçbir..
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Nisan 2019
    20. Aksaray'da minibüs ile otomobil..
    21. Arsenal tura göz kırptı
    22. Seçimi kazanan muhtar adayına büyük şok!
    23. Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf,..
    24. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    25. Assange’ın avukatı açıkladı: “Kedi..
    26. Avrupa Birliği'nden darbeci yönetime..
    27. Katar'dan "Sudan halkının..
    28. Hollanda’da AA foto muhabirine ödül
    29. Fırıldak Sebo'ya Ulusalcı Kemalist..
    30. Başkan Erdoğan'dan Yasemin Adar'a..
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor
    HDP’den skandal: Türk bayrağını indirdiler!
    HDP’den skandal: Türk bayrağını indirdiler!

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’