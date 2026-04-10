  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’da çocuklar öldürülürken, bölge kan gölüne dönmüşken hangi pastadan bahsediyorsun Davutoğlu? Bir CHP'li belediye daha operasyon! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı verildi Hizbullah, işgal altındaki Kuzey Filistin'e füze saldırılarını yeniden başlattı Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı Yine Tanju Özcan, yine skandal! 'Paralar toplandı, tek bir kurban bile kesilmedi' SGK Başuzmanı canlı yayınında asgari ücrete ara zam olup olmayacağını açıkladı! CHP’de "Eksen Kayması" mı? Beypazarı Belediye Başkanı’ndan BBP’ye Sürpriz Ziyaret! CHP’de "Koltuk Değişti, Zihniyet Değişmedi" Kavgası: Özdemir ve Altaylı Birbirine Girdi! 'Netanyahu hapse girebilir!' Suudi Arabistan'da enerji tesislerine ağır darbe: Petrol akışı kesildi!
Dünya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump'ın tehditlerine cevap! Komünist lider bu sefer haklı çıktı

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel ABD Başkanı Donald John Trump yönetiminin tehditlerine sert çıktı; “Liderimizi Washington değil, halkımız belirler” diyerek egemenlik vurgusu yaptı ve istifa çağrılarını reddetti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ABD'nin tehditlerine rağmen başkanlık görevini bırakmayacağını bildirerek "Biz, özgür ve egemen bir devlete sahibiz." ifadesini kullandı.

Amerikan NBC News televizyonunun "Meet the Press" programına katılan Canel'e sunucu, "Küba'yı kurtarmak anlamına geliyorsa istifa etmeye istekli olup olmadığı"nı sordu.

Soruya "Bu soru sizden mi geliyor yoksa ABD hükümetinin Dışişleri Bakanlığından mı?" sorusuyla karşılık veren Canel, Küba'da "liderlik pozisyonundaki kişilerin" ABD hükümeti tarafından seçilmediğini vurguladı.

 

Görevinden istifa etmeyeceğini kaydeden Canel, "Biz, özgür ve egemen bir devlete sahibiz." diyerek başkanlık görevini kişisel hırsları için değil, halkın verdiği yetkiyle kazandığını bildirdi.

Canel, "Eğer Küba halkı benim bu göreve uygun olmadığımı, başkanlık görevini yürütmemem gerektiğini düşünüyorsa onlara cevap vereceğim." ifadesini kullandı.

Washington hükümetinin Havana yönetimine karşı "düşmanca bir politika" uyguladığını belirten Canel, "ABD hükümetinin Küba'dan herhangi bir şey talep etmeye hakkı yok." dedi.

Röportajın tamamının hafta sonu yayınlanması planlanıyor.

 

Hafta içinde Newsweek dergisine konuşan Canel, ABD'nin ülkesine saldırması için hiçbir bahanesinin olmadığını ve Küba'nın Washington yönetimi için bir tehdit oluşturmadığını belirtmişti.

ABD'nin Küba'ya yönelik petrol barbarlığı

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23