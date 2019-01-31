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Trump'ın tampon bölge planı sızdı! Yeni oluşturulacak bir gücün...

ABD'de yayın yapan Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin Suriye'de uygulamak istediği tampon bölge planını deşifre etti. Plana göre, tampon bölge yeni oluşturulacak Batılı bir güç tarafından korunacak.

31 Ocak 2019 Perşembe 14:12
Trump'ın tampon bölge planı sızdı! Yeni oluşturulacak bir gücün...

ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından kurulacağı belirtilen tampon bölgeye ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Washington, Türkiye ile Suriyeli Kürtler arasında olası bir çatışmayı engellemek için Batılı ülkelerden bir koalisyon oluşturmayı planlıyor, söz konusu tampon bölgeyi de bu koalisyonun korumasını istiyor.

Fransa, İngiltere ve Avustralya 

Wall Street Journal'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD, tampon bölgenin müttefikleri Fransa, İngiltere ve Avustralya tarafından kurulmasını planlıyor. Washington'ın kendi askerlerini çekip bu ülkelerin bölgeye yerleşmesi karşılığında askeri yardım önerdiği belirtiliyor.

Türkiye karşı çıktı

Gazete Duvar'ın aktardığı haberde, "ABD yönetimi hem Türkiye'nin Suriye'deki ayrılıkçı Kürtlere dair endişelerini gidermek, hem de Türk güçlerini, IŞİD'le mücadele eden ABD destekli Suriyeli Kürtlerden uzak tutmak amacıyla, aralarında İngiltere, Fransa ve Avustralya'nın da bulunduğu müttefiklerini Suriye'nin kuzeyinde sorumluluk almaya ikna etmeyi umuyor. Kendi güvenli bölgesini kurmaya yemin etmiş Türkiye ise bu fikre karşı çıktı" denildi.

Planın ayrıntıları

Wall Street Journal, Amerikan planının ayrıntılarını da yazdı. Buna göre ABD, Türkiye-Suriye sınırında 32 kilometre (20 mil) derinliğinde, Fırat Nehri'nin doğu kıyısından Suriye-Irak sınırına uzanan bölgede Demokratik Suriye Güçleri ile birlikte sağladığı denetimi bir koalisyon gücüne bırakmayı planlıyor.

ABD gerekirse Irak'tan müdahale edecek

Kendi askerlerini çekecek olan Washington'ın, buraya yerleşecek Batılı güçlere istihbarat, gözetim ve keşif desteği vermeyi önerdiği belirtiliyor. ABD'nin komşu Irak'ta, ihtiyaç duyulması halinde yeniden Suriye'ye geçecek bir ‘hızlı reaksiyon gücü' bulundurma sözü verdiği de iddia ediliyor.

Avrupalı yetkili: Doğru ama henüz karar alınmadı

Gazetenin konuştuğu Avrupalı bir yetkili bu girişimi doğrularken, henüz resmi bir yanıt verilmediğini ve bir anlaşma yapılmadığını, görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun önümüzdeki hafta DAEŞ karşıtı koalisyona üye ülkelerden mevkidaşlarını ağırlayacağına dikkat çekildi.

Dunford liderlere mülteciler üzerinden anlattı

Wall Street Journal'a göre, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da geçen hafta Brüksel'de görüştüğü bir dizi Avrupalı lideri plana ikna etmeye çalıştı. Gazeteye konuşan yetkililer ABD'nin, ‘tampon bölge kurulmazsa 3.5 milyon sığınmacı Avrupa'ya kaçabilir' argümanını kullandığını söyledi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 14:12
  1. ABD
  2. donald trump
  3. tampon bölge

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  • Ismail nebiogluIsmail nebioglu1 sa önce
    biz bekleyelim daha,güclü oldugunu göstermek istiyorsa Türkiye benim sözüm gecerli baskasinin lafina bakmam deyip, yumrugu masaya vurmali....biz Osmanlinin varisleriyiz, halimizi atalarimiz görselerdi utanirlardi.....belkide görüyorlardir ALLAH bilir.

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